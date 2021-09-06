Партия «Новые люди» предложила компенсировать обучение детей в спортивных секциях Тюменской области. Фото - партия "Новые люди".

Представитель партии «Новые люди» в Тюменской области Владислав Осатюк выступил с инициативой возмещать половину стоимости занятий детей в спортивных секциях. Боец MMA и тренер по рукопашному бою Вадим Недоступ поддержал идею, направленную на развитие и популяризацию детского спорта.

Около 150 тюменцев, неравнодушных к вопросам детского спорта, приехали на «Казачье подворье» на встречу с чемпионом-бойцом MMA Вадимом Недоступом и представителями партии «Новые люди». После спортивно-развлекательной программы участники мероприятия обсудили проблемы, с которыми сталкиваются родители юных спортсменов.

Главный вопрос – малодоступность детского спорта из-за его дороговизны. Зачастую родителям приходится не только оплачивать тренировки, но и обеспечивать ребенка необходимой экипировкой и даже инвентарем. Бывает, что занятия становятся семье не по карману, это вынуждает бросить секцию.

Фото - партия "Новые люди".

Партия «Новые люди» предлагает помогать семьям с двумя и более детьми, которые занимаются в секциях. Руководитель регионального отделения партии Владислав Осатюк считает, что государство должно возмещать половину затрат на обучение ребенка, а также оплачивать поездки на соревнования, покупку спортивного инвентаря и экипировки.

– Для семей, где растут даже два ребенка, накладно водить их в спортивные секции, будь то плавание, хоккей или бальные танцы. Помимо довольно высокой ежемесячной платы за занятия, родители вынуждены покупать специальную тренировочную одежду, а порой экипировку и инвентарь. Мы должны помочь таким семьям, чтобы все дети имели равные возможности для занятий спортом, – рассказал Владислав Осатюк.

Вадим Недоступ является тренером по рукопашному бою и ММА и знает о проблемах детского спорта. Он одобрил инициативу «Новых людей» и отметил, что необходимость подобных мер давно назрела.

Поддержка спорта – одно из главных направлений работы «Новых людей» в Тюменской области. Они развивают здесь новые виды спорта, такие как тэг-регби и флорбол. Спортивные фестивали и любительские турниры для жителей региона активисты партии проводят регулярно.

Представлять «Новых людей» на сентябрьских выборах будут тюменские общественники Владимир Цейтлин и Валерия Зайцева. Партии «Коммунисты России», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Партия Роста» также выдвинули своих кандидатов.