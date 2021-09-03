В Тюмени песню Шуфутинского «3 сентября» на радио крутили четыре часа без перерыва

И снова 3-е сентября Фото: из архива «КП»

Аж четыре (!) часа крутила песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» и её разные кавер-версии и ремиксы одна из местных тюменских радиостанций. Такое внимание к композиции известного шансонье обусловлено Великим праздником на Руси, который в народе прозвали Шуфутинов день.

По словам программного директора радиостанции Романа Ильича, оригинальная версия композиции звучала в начале часа (после новостей), после рекламы и во время эфиров.

- Композицию разбавляли другими треками: каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности, так как сама по себе песня лиричная, а мы радиостанция танцевальная, энергичная - хотелось добавлять драйва, - отметил Роман Ильич.

Кстати, это далеко не первый раз, когда песня Шуфутинского практически круглосуточно крутят в эфире тюменского радио. Это, своего рода, пиар радиостанции, благодаря которому Тюмень и радийшики попадают в информационное поле. В свою очередь, слушатели воспринимают песню «3 сентября» как традицию и слушают (как бы этого им не хотелось) шансонье в машине или на работе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что Михаил Шуфутинский и Денис Клявер перепели песни «3 сентября» и «День рожденья твой». А ещё мы рассказывали, почему всенародно любимый хит Шуфутинского поначалу никто не хотел слушать.