Глава комитета по образованию партии «Новые люди» Артем Соловейчик с просветительской миссией посетил Тюмень. Фото - партия "Новые люди".

В четверг, 26 августа, на круглом столе в Тюмени выступил признанный эксперт педагогического сообщества и член центрального совета партии «Новые люди» Артем Соловейчик. Уже вторую неделю он путешествует по России и знакомится с проблемами школ в разных регионах страны. Остановка в Тюмени стала одной из 50-ти на маршруте эксперта. На встрече он поделился идеями, как вывести из тупика российское школьное образование и сделать процесс обучения привлекательным для всех его участников.

Многие родители, в том числе в Тюменской области, жалуются, что современная система школьного образования отбивает у детей желание учиться и не дает нужных для жизни знаний. С первого класса начинается «натаскивание» на ЕГЭ, большое внимание уделяется соблюдению формальных требований. При этом совсем не остается времени для раскрытия талантов и склонностей учеников. Не удивительно, что все больше родителей делают выбор в пользу семейного обучения, которому массовая школа проигрывает по многим критериям.

Фото - партия "Новые люди".

Артем Соловейчик предложил выход из тупика, в который зашла российская общеобразовательная школа. Он рассказал об идеи создания разнообразной, модульной программы, которую каждый ребенок сможет «собирать» под свои интересы и способности.

«Задача государственного подхода – сделать обучение в школе таким интересным, чтобы оно было притягательным для абсолютного большинства родителей. Ведь государство обладает несоизмеримо большими по сравнению с отдельной семьей ресурсами, чтобы раскрыть возможности каждого ребенка наиболее полно. При этом, чтобы ученики шли в школу с желанием, необходимо серьезно переформатировать систему образования, сделать ее современной, гибкой, свободной. Когда дети сами захотят идти в учебное заведение за новыми открытиями, за самореализацией, тогда и будет расти доверие родителей к массовой школе», – поделился мнением эксперт Новых людей.

Также Артем Соловейчик отметил важность практической направленности образования. По его словам, более 70% школьников и студентов хотели бы строить свою взрослую жизнь как самостоятельные предприниматели. Для этого необходимо обучать детей основам финансовой грамотности, развивать предпринимательские качества, отрабатывать навыки сотрудничества. В этом процессе огромную роль играет не фиктивное, а реальное школьное самоуправление, которое необходимо развивать. По замыслу эксперта, родительские и ученические советы должны принимать участие в решении всех важных вопросов жизни школы. Это и выбор программ, учебников, второго иностранного или национального языка, и составление календаря мероприятий по воспитанию, и утверждение графика каникул, и распределение ресурсов школы, фонда стимулирующих выплат педагогам, а также организация и проведение конкурса для выборов директора.

Поднимались на встрече и другие вопросы современной системы образования. Один из наиболее острых – оплата учительского труда. Артем Соловейчик заявил, что педагоги должны получать 75 000 рублей за ставку, при этом важно освободить их от дополнительных часов. Тогда у учителей отпадет необходимость думать, как заработать на жизнь, и они смогут больше внимания уделять детям. Также, по мнению эксперта партии «Новые люди», благодаря этой мере исчезнет кадровый голод в сфере школьного образования, поднимется статус учителя в обществе. А в результате достаточно быстро и кардинально изменится качество обучения.

«На сегодняшний день, в соответствии с указом президента, зарплата учителя в школе должна быть не меньше средней по региону. С одной стороны, это очень важный указ. С другой стороны, из этого решения выпало условие, которое и определило нынешнюю перегрузку учителей, стало основой для фактического принуждения их к работе со сверхнагрузкой.

Фото - партия "Новые люди".

В указе не сказано, что такая зарплата должны быть за одну ставку (18 уроков в неделю). Чтобы выжить, педагоги трудятся на пределе человеческих сил, ведут по 25-30 уроков в неделю», – прокомментировал ситуацию спикер.

Далее на пути следования экспедиции Артема Соловейчика – десятки городов и поселков Сибири и Дальнего Востока. Наблюдения эксперта за школами в регионах лягут в основу работы партии «Новые люди». Отметим, 20 лет назад Артем Соловейчик уже проезжал по этому маршруту, чтобы познакомиться с проблемами российского образования. По его словам, с тех пор в этой сфере мало что изменилось к лучшему.