«Мама плакала, вытаскивая малыша из-под машины». В Тюмени водитель без прав наехал на годовалого ребенка

В Тюмени водитель без прав наехал на годовалого ребенка. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Серьезным ЧП чуть не закончилась поездка на автомобиле по двору одного из домов по улице 50 лет ВЛКСМ мужчины, у которого нет даже водительских прав. Двигаясь задним ходом на «Опель Астра», он не заметил троих братьев 12-ти, 7-ми и одного года, которые в это время ждали, когда их мать подъедет на машине. Под колесами авто оказался младшенький – совсем малыш, который не смог отпрыгнуть, как сделали это его старшие братья.

– Мама вытаскивала малыша из-под машины. Ребенку потребовалась медицинская помощь, ее оказали врачи скорой помощи прямо на месте ДТП. К счастью, малыш не получил тяжелых повреждений, госпитализация ему не потребовалась. Мама долго не могла успокоиться и плакала, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Женщина долго не могла успокоиться. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Удалось узнать, что 32-летний водитель «Опеля» лишен права управления транспортом. Мужчина пояснил, что он не ездит за рулем, а в этот двор за рулем привезла жена и пошла на работу, он пересел за руль и тоже поехал на работу. Кстати, в декабре 2019 года тюменец отказался проходить освидетельствование на алкоголь, был лишен права управления транспортом на 18 месяцев. Срок лишения еще не прошел.

Напомним, что это не единственный подобный случай, произошедший в областной столице. Так, на улице Обдорской 14 июля местные жители стали свидетелями ужасной картины: водитель «Газели» уверенно и на скорости сбил женщину с коляской, в которой в этот момент находились двое малолетних детей. Большегруз без каких-либо сомнений сдавал назад и влетел прямо в спину женщины, которую тут же засосало под авто вместе с детьми и протащило почти до кабины. Ужасное зрелище зафиксировала камера наблюдения во дворе.

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