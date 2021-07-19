В Тюмени семья из четырех человек упала с обрыва на электробайке. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени произошло ЧП в Гилевской роще – излюбленном горожанами месте для отдыха. Здесь семья, состоящая из четырех человек, на электробайке сорвалась с обрыва.

Очевидцы происшествия так описывают ДТП: «Кубарем скатились с горы. Приехало две скорые и две пожарки».

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Люди арендовали транспорт и катались между мангальной и пешеходной зоной. Папа-водитель не справился с управлением, электробайк опрокинулся с обрыва, – рассказали подробности происшествия корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что электробайк имеет мощность 250 Ватт. Таким образом, для управления этим средством передвижения необходимо иметь водительское удостоверение.

В ДТП пострадали все четыре члена семьи: ее глава, мама и две их дочки девяти и пяти лет. Предварительно, у младшего ребенка тяжелые травмы, отметили автоинспекторы. Подробнее о состоянии пострадавших рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

– Четверо пострадавших с места ДТП доставлены в Областную клиническую больницу №2. У детей диагностированы рвано-ушибленные раны, гематомы. У мужчины ушибы головы и тела, ссадины. У женщины закрытый перелом руки, рваная рана ноги, ссадины. Всем оказана необходимая медицинская помощь и рекомендовано дальнейшее амбулаторное наблюдение, – сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

КСТАТИ

Часть горожан считает, что в Гилевской роще надо бы запретить кататься на таких массивных электробайках, так как далеко не все водители соблюдают простые правила – ехать на них по велодорожке, а не мчаться по пешеходной, подвергая риску отдыхающих.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на улице Дзержинского в областной столице столкнулись автомобиль «Рено-Логан» и электросамокат, на котором ехали мама с семилетней дочкой. Ребенок получил различные повреждения. Родительница взяла самокат мощностью свыше 300 ватт в прокате. Женщина покинула место ДТП.