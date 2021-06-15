В Тюмени мама с дочкой на мощном самокате столкнулись с «Рено Логан»

В Тюмени мощный самокат с мамой и дочкой столкнулся с «Рено Логан». Фото: c cайта 2ГИС

На улице Дзержинского, 15 в Тюмени накануне, 14 июня, в одиннадцатом часу вечера столкнулись автомобиль «Рено-Логан» и электросамокат, на котором ехали мама с семилетней дочкой. Ребенок получил различные повреждения.

– Родительница взяла самокат мощностью свыше 300 ватт в прокате. Для того чтобы управлять им, необходимо наличие водительского удостоверения. Женщина, управлявшая самокатом, покинула место ДТП, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии.

Стало известно, что за минувшие три выходных дня в регионе произошло 27 ДТП. В них пострадали 50 человек, в том числе 16 детей.