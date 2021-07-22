Тюменские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио. За кого болеть?

Тюменские дзюдоисты приземлились в Токио. Фото: с личной страницы в Instagram

Уже завтра, 23 июля, в Токио пройдет церемония открытия Олимпийских игр. Они уже обещали стать самыми необычными в истории. Так, из-за пандемии проведение игр перенесли на 2021 году, а называются они по-прежнему «Токио-2020». Из-за действующих в Японии ограничений игры пройдут без иностранных болельщиков, а на трибуны пустят только немногих счастливчиков из местных жителей. Кроме того, Россия выступает не под государственным флагом, а под знаменем Олимпийского комитета России, а вместо гимна во время наших победу будет звучать музыка Чайковского. И все же Олимпиада грядет, а наши спортсмены уже приземлились в Стране восходящего солнца.

Из Тюмени на Олимпийские игры отправились 11 человек – семь олимпийцев и четыре паралимпийца, они представят нашу страну в семи видах спорта. Рассказываем подробнее, за кого болеем на Олимпиаде в Токио.

ВЕЛОСПОРТ

Один из главных претендентов на победу в Олимпийских играх в Токио Павел Сиваков первым из российских велогонщиков прибыл в Токио для участия в Олимпийских играх.

Павел Сиваков в своем Instagram написал: "Ready for the Olympic rumble! Готов к борьбе за медаль! #tokyo2020 " Фото: с личной страницы в Instagram

Павел Сиваков (велоспорт – шоссе)

ДАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 24 июля в 05.00 мск.

Возраст: 24 года.

Павел Сиваков – сын титулованных велогонщиков, живет во Франции с первого года жизни. В 1998 году его отец подписал контракт с местной командой. Сиваков-младший говорит по-французски и формально может претендовать на вызов в команду Франции, но… по правилам Международного союза велосипедистов гонщик не имеет права участвовать в турнирах сборных в течение двух лет после смены гражданства. На Играх 2024 года в Париже Сиваков мечтает представлять Францию.

Хотя живет и тренируется олимпиец во Франции, Сиваков с юности выступает за сборную Тюменской области и ездит на состязания вместе с тюменской командой Центра спортивной подготовки.

Диана Климова пока в запасе, выступит ли тюменка на Олимпийских играх, решится в накануне заезда Мэдисон. Фото: с личной страницы ВКонтакте

Диана Климова (велоспорт – трек, Мэдисон)

ДАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 6 августа в 11.15 мск.

Возраст: 25 лет.

Мастер спорта России по велоспорту в классе «шоссе» тюменка Диана Климова с 2005 года занимается на базе Центра спортивной подготовки (Легкоатлетический манеж в Тюмени). Диана – призер Европейских игр, чемпионатов Европы, этапа Кубка мира в велоспорте на треке, чемпионка России в велоспорте на шоссе в групповой гонке (2020). Диана – в запасе, выступит ли тюменка на Олимпийских играх, решится в накануне заезда Мэдисон.

ДЗЮДО

22 июля приземлились в Японии наши дзюдоисты. Накануне ребята проходили акклиматизацию во Владивостоке, а сегодня прибыли в Токио. В сборную России от Тюмени попали трое опытных спортсменов, все они воспитанники Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

Слева направо: Дарья Давыдова, Муса Могушков, Наталья Кузютина. Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Наталья Кузютина

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 25 июля в 12.35 мск.

Возраст: 32 года.

Весовая категория: до 52 кг.

Заслуженный мастер спорта по дзюдо, чемпионка России, дважды участвовала в Олимпийских играх – в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также Наталья Кузютина знаменита тем, что иногда выступает спарринг-партнером президента России Владимира Путина. Последняя встреча на татами произошла 15 февраля 2019 года, когда спортсменка даже перебросила главу РФ через голову.

Муса Могушков

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 26 июля в 13.00 мск.

Возраст: 33 года.

Весовая категория: до 73 кг.

Муса – чемпион России, многократный призер международного турнира «Большой шлем», участник летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В тот раз все ставили на тюменца, однако удача шире улыбнулась сопернику в 1/16 финала. Будем верим и болеть за нашего атлета.

Дарья Давыдова

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 27 июля в 12.35 мск.

Возраст: 30 лет.

Весовая категория: до 63 кг.

Титулованная спортсменка не единожды доказывала свое звание чемпионки России и Европы. Дарья снова будет бороться за медали на Олимпийских играх. Мастер спорта России международного класса, тренируется с детства у своего отца Григория Давыдова.

Самая юная участница Олимпийских игр в Токио от Тюменской области - 20-летняя Елизавета Клеванович Фото: с личной страницы ВКонтакте

ПЛАВАНИЕ

Елизавета Клеванович

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 25 июля в 06.00.

Возраст: 20 лет.

Чемпионка России и Европы, мастер спорта международного класса по плаванию и самая юная из семи тюменских олимпийцев Лиза Клеванович выступит только в командных соревнованиях: в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Перед Токио команда с 7 июля тренировалась во Владивостоке, в Японию прибыли 22 июля. Адаптация была сложной, признается Лиза.

– Я долго приспосабливалась к новому времени. Первые дни вообще засыпала только под утро, вставать потом приходилось с боем. Да и климат тоже не мой. Повышенная влажность, туман. Но потихоньку за неделю привыкла к этим реалиям, – рассказывает Клеванович. – Настрой боевой; конечно, иногда ощущаю легкое волнение, но это бывает редко.

Девятикратная рекордсменка мира по скалолазанию на скорость Юлия Каплина Фото: с личной страницы ВКонтакте

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Юлия Каплина пока еще в Тюмени, поглощена подготовкой к Олимпиаде и усиленными тренировками на скалодроме в Легкоатлетическом манеже. В Японию полетит через пару недель, обратный отчет начался еще после отбора в сборную России, в 2019 году.

Юлия Каплина

ДАТА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 6 августа в 11.30.

Возраст: 28 лет.

Чемпионка-скалолазка, установившая девять рекордов мира по скорости, будет представлять Россию на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Сложность в том, что Международный олимпийский комитет впервые ввел скалолазание в программу Игр, скалолазы соревнуются по трем дисциплинам – скорость, боулдеринг и лазание на трудность, потому нужна разная техника, вес и мышечная масса спортсменов. А МОК дал атлетам возможность выступить в триатлоне, судить олимпийцев будут по результатам прохождения всех трех трасс. Каплина не пасует: было много дополнительных тренировок.

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