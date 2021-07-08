От Тюмени на Олимпийские игры в Токио едут семь спортсменов

Тюменка Юлия Каплина: "Спортсменам очень важна поддержка и родных, и всех соотечественников". Фото: с личной страницы в Instagram

Олимпийский комитет России утвердил окончательные списки спортсменов, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио (Япония). В сборную отобрали 335 спортсменов, семеро из них – тюменцы.

Заслуженный мастер спорта по скалолазанию, действующая рекордсменка мира по скалолазанию в скорости Юлия Каплина вошла в сборную России. Девушка тренируется на тюменском скалодроме под руководством бессменного тренера Сергея Сергеева уже 15 лет. Все эти годы тюменка мечтает стать победительницей Олимпийских игр. Еще недавно мечта казалась грёзами для скалолазов, но в 2018 году МОК включил скалолазание в «олимпийскую семью». Юлия шагнула навстречу к заветной золотой медали.

Еще недавно мечта казалась грезами для скалолазов, но в 2018 году МОК включил скалолазание в «олимпийскую семью». Юлия шагнула навстречу к заветной золотой медали. Фото: Ирина Ромашкина

Несмотря на внушительный спортивный опыт, Каплиной пришлось постараться, чтобы пробиться в сборную России. Отбор тюменка прошла в 2019 году. Скалолазание в 2021 году дебютирует на Олимпийских играх, но тут МОК устроил еще один сюрприз для спортсменов: они будут выступать в многоборье. В Токио будет три забега: боулдеринг (серия коротких предельно сложных трасс на 5 – 8 перехватах без веревочной страховки), скорость (гонка на время с верхней страховкой), трудность (здесь надо пролезть наиболее удаленное расстояние в определенный срок).

– Один месяц до старта на Олимпийских играх! Пандемия вносит свои коррективы в планы тренировок, плюс неделя в Москве перед вылетом и куча ПЦР-тестов… Понимаю, что ко всему не подготовиться и всё пойдет, как пойдет, мое дело тренироваться и готовиться к старту! Это самое важное событие в моей жизни. Самое долгожданное событие для скалолазания! Просто дух захватывает и появляется волнение, но это скорее предвкушение предстоящего старта! Увидимся в Токио! – поделилась в своем Instagram участница Олимпийских игр в Токио Юлия Каплина.

Тюменка сказала, что спортсменам очень важна поддержка и родных, и всех соотечественников.

– Я буду очень рада, если все вы будете смотреть трансляцию и поддерживать нас. Я желаю всем спортсменам успехов и удачи! Мы ждали целый год, за это время мы стали сильнее и лучше. Я верю, у нас всё получится! #КомандаРоссии – время побеждать! – призвала Каплина.

Несмотря на внушительный спортивный опыт, Каплиной пришлось постараться, чтобы пробиться в сборную России. Фото: с личной страницы в Instagram

На Олимпийских играх в Токио представлять Россию также будут тюменцы Диана Климова (велоспорт-трек), Павел Сиваков (велоспорт-шоссе), Елизавета Клеванович (плавание), а также три дзюдоиста – Дарья Давыдова, Наталья Кузютина, Муса Могушков.

Кстати, в отличие от скалолазов-новичков, тюменские дзюдоисты уже представляли Россию на Олимпийских играх. Заслуженный мастер спорта по дзюдо 33-летний Муса Могушков в спорте с десяти лет. Уроженец Назрани переехал в Тюмень в 2008 году: перевелся на третий курс Тюменского юридического института МВД РФ и продолжил занятия дзюдо у заслуженного тренера России Николая Хохлова в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

Фото: Центр спортивной подготовки "Тюмень Дзюдо"

В 2009 году Муса, выступая за Тюменскую область, стал чемпионом России. В Анконе (Италия) на Кубке мира по дзюдо завоевал бронзовую медаль, а в июле 2009 года на международном турнире «Большой шлем» в Бразилии занял третье место. В 2011 году на чемпионате мира в Париже завоевал бронзовую медаль. Муса взял Кубок мира по дзюдо 2012 года. Но в этом же году удача улыбнулась шире сопернику: в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в 1/16 финала проиграл борцу из Азербайджана Тарлану Керимову и выбыл из дальнейшей борьбы. С тех пор тюменец еще не раз доказал чемпионство, в том числе взял золото турнира «Большой шлем» в Бразилии. Сегодня у Мусы вновь появился шанс на победу в Олимпийских играх в Токио.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля в 14.00 по московскому времени.

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