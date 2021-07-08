В Тюмени лор-врачи и нейрохирурги восстановили пожилому пациенту сгнившее до черепа лицо

Хирурги спасли лицо пациенту Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

По-настоящему ювелирную работу по восстановлению лица пожилому пациенту провели тюменские врачи. Более четырех лет 60-летний мужчина боролся с так называемым затяжным фронтитом. Это такое воспаление, которое поражает лобную пазуху носа. Но борьба ни к чему не привела, и состояние мужчины с каждым днем ухудшалось и грозило развитием энцефалита.

В поликлинику пациент обратился только в конце июня. Обследовав его, лор-врач тут же отправила его на радикальную трехчасовую операцию. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сложность операции состояла в том, что она проводилась в несколько этапов.

Операция - сложнейшая Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На первом этапе бригада в лице лор-врачей и нейрохирурга Алексея Володеева реконструировала в носу новые ходы, что обеспечило полноценное дыхание пациенту. На втором этапе нейрохирург Юрий Геркул удалил гнойно-измененные ткани вплоть до основания черепа. Также мужчине сделали пластику черепа: из собственной надкостницы ему установили имплантаты, а для восстановления геометрии лица – динамическую титановую пластину.

Во время операции Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

По словам врача, у пациента полностью разрушена глазная орбита – он мог заболеть энцефалитом и потерять зрение.

– Нам с коллегами удалось выполнить весь запланированный объем хирургической помощи: полностью восстановить дыхание пациенту, убрать все воспаления, которые затрагивали даже доли мозга и выполнить контурную пластику лица, – рассказал врач.

Из-за функциональных и эстетических проблем пациент страдал от хронического воспаления, не мог дышать и видеть на один глаз. Зато теперь у него ничего не болит, после операции он восстанавливается и готовится к выписке из стационара.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что хирурги спасли девушку с редчайшей опухолью у сердца. Начинать лечение нужно было как можно раньше: уж слишком высок был риск внезапной смерти.