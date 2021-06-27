Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика27 июня 2021 9:30

Под Тюменью проходит финал всероссийского конкурса АрМИ-2021 по дисциплине «Безопасный маршрут»

Посмотреть состязания военных инженеров можно прямо сейчас
Ирина Ромашкина
КомментироватьОставить комментарий(0)
На тренировках команда ТВВИКУ рассказала «Комсомолке», что чувствуют ответственность, ведь за них болеет вся Тюменская область.

На тренировках команда ТВВИКУ рассказала «Комсомолке», что чувствуют ответственность, ведь за них болеет вся Тюменская область.

Фото: Ирина Ромашкина

Под Тюменью стартовал финал всероссийского конкурса АрМИ-2021 по дисциплине «Безопасный маршрут». На кубок претендуют четыре команды, которые прямо сейчас сражаются за победу на полигоне Андреевский. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса зрителей на состязания не допустили. Болельщики наблюдают старты военных в прямом эфире. Трансляцию ведет телеканал «Тюменское время».

Смотреть видеосюжет
Финал Всероссийского конкурса "АрМИ-2021 " "Безопасный маршрут" в Тюменской области
Финал Всероссийского конкурса "АрМИ-2021 " "Безопасный маршрут" в Тюменской области
"Безопасный маршрут". Здесь главная задача провести без потерь технику. А для этого придется десантироваться с вертолета, преодолеть полосу препятствий и взрывать мины. И с каждым годом конкурс становиться все более зрелищным

На поле проходят этапы команды Южного военного округа (ЮВО), Северного флота (СФ), первой гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). На тренировках бойцы из ТВВИКУ рассказали «Комсомолке», что настроены на победу, чувствуют ответственность, ведь за них болеет вся Тюменская область.

Как поясняют организаторы, главная задача команд в дисциплине «Безопасный маршрут» – провести без потерь технику. Для этого необходимо десантироваться с вертолета, преодолеть полосу препятствий и взрывать мины.

Главными претендентами на победу остаются военнослужащие инженерно-штурмового взвода инженерно-штурмовой роты 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа. Эта команда дважды увозила домой золотой кубок всероссийских армейских игр. Командир команды Павел Дремов заявил, что чемпионы настроены подтвердить свое звание в третий раз.

Также 26 июня прошли финальные заезды АрМИ-2021 в дисциплине «Инженерная формула». Победителем стала команда Центрального военного округа. Их соперниками были команды из Западного и Южного военных округов, а также из гвардейской инженерной бригады центрального подчинения. Победители Армейских игр представят Россию на международном конкурсе, который также пройдет в Тюмени в августе 2021 года.

Армия и безопасностьОбщество: ВОПРОС ДНЯ