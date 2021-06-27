Под Тюменью проходит финал всероссийского конкурса АрМИ-2021 по дисциплине «Безопасный маршрут»

На тренировках команда ТВВИКУ рассказала «Комсомолке», что чувствуют ответственность, ведь за них болеет вся Тюменская область. Фото: Ирина Ромашкина

Под Тюменью стартовал финал всероссийского конкурса АрМИ-2021 по дисциплине «Безопасный маршрут». На кубок претендуют четыре команды, которые прямо сейчас сражаются за победу на полигоне Андреевский. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса зрителей на состязания не допустили. Болельщики наблюдают старты военных в прямом эфире. Трансляцию ведет телеканал «Тюменское время».

Смотреть видеосюжет Финал Всероссийского конкурса "АрМИ-2021 " "Безопасный маршрут" в Тюменской области

На поле проходят этапы команды Южного военного округа (ЮВО), Северного флота (СФ), первой гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). На тренировках бойцы из ТВВИКУ рассказали «Комсомолке», что настроены на победу, чувствуют ответственность, ведь за них болеет вся Тюменская область.

Как поясняют организаторы, главная задача команд в дисциплине «Безопасный маршрут» – провести без потерь технику. Для этого необходимо десантироваться с вертолета, преодолеть полосу препятствий и взрывать мины.

Главными претендентами на победу остаются военнослужащие инженерно-штурмового взвода инженерно-штурмовой роты 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа. Эта команда дважды увозила домой золотой кубок всероссийских армейских игр. Командир команды Павел Дремов заявил, что чемпионы настроены подтвердить свое звание в третий раз.

Также 26 июня прошли финальные заезды АрМИ-2021 в дисциплине «Инженерная формула». Победителем стала команда Центрального военного округа. Их соперниками были команды из Западного и Южного военных округов, а также из гвардейской инженерной бригады центрального подчинения. Победители Армейских игр представят Россию на международном конкурсе, который также пройдет в Тюмени в августе 2021 года.