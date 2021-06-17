АрМИ – 2021: Тюмень снова принимает Всероссийские армейские игры на полигоне ТВВИКУ

Команда ТВВИКУ готова к выступлению на Всероссийских армейских играх - 2021 Фото: Ирина Ромашкина

Боевые условия, новые трудности и дополнительные этапы уже испытывают на тренировках лучшие военные инженеры России, прибывшие на полигон Тюменского высшего военно-инженерного училища (ТВВИКУ) имени А.И. Прошлякова для участия в АрМИ – 2021. Полуфиналы Всероссийских армейских игр пройдут в эти выходные, 19 и 20 июня, а через неделю, 26 и 27 июня, команды будут биться за абсолютную победу в финале.

На полигоне ТВВИКУ уже тренируются 14 команд – в 2021 году Армейские игры собрали по семь команд-участниц в каждой дисциплине. Об этом журналистам сообщили во время пресс-тура. Участвуют команды из всех четырех военных округов, одна команда от части Северного флота и одна команда, представляющая часть в непосредственном подчинении начальника инженерных войск.

– Это лучшие команды в своих округах: ВВО – село Вятское Хабаровского края, ЦВО – поселок Алкино Республики Башкортостан, ЮВО – город Каменск-Шахтинск ростовской области, ЗВО – поселок Нахабино Московской области. Участниками станут более 300 человек, – сообщил заместитель начальника ТВВИКУ, полковник Владимир Бузин.

Зрители не смогут посмотреть соревнования армейцев вживую, но смогут болеть за бойцов в режиме онлайн Фото: Ирина Ромашкина

Все участники приехали полностью вакцинированными двумя компонентами вакцины. Кроме того, военнослужащих ежедневно проверяют медработники, держат на особом контроле вопрос здоровья бойцов, заявил заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, подполковник Михаил Багров.

Команда ТВВИКУ, продемонстрировавшая прохождение этапов по дисциплине «Инженерная формула», настроена на победу. Многие ребята впервые участвуют в этих престижных военных состязаниях. Они в первую очередь отмечают ответственность, которая на них возложена: парни чувствуют, что на них надеются жители региона, руководство ТВВИКУ, а еще – команда. Каждый знает, как важна сейчас сплоченность. Оператор МДК-3, курсант ТВВИКУ Никита Ильин участвует в АрМИ второй раз, новобранцам пожелал не надеяться на удачу, а упорно тренироваться. И даже несмотря на хорошую подготовку, боец перед стартом ощущает мандраж.

В 2021 году задания усложнили, добавили некоторые препятствия. Например, команды проходят сетку Фото: Ирина Ромашкина

На армейские игры отбирали лучших курсантов. Так, в тюменской команде в этом году управляет инженерной машиной курсант четвертого курса ТВВИКУ Анатолий Никонов, который не так давно представил Россию в первенстве мира по гиревому спорту. Курсант Никонов стал чемпионом мира в гиревом двоеборье. Парень убежден, что спортивная подготовка поможет ему в АрМИ.

– Гиревой спорт играет большую роль в АрМИ, потому что здесь нужно устанавливать два больших двигателя весом по 70 килограммов каждый. То есть без физической подготовки будущему офицеру никак, – считает курсант.

Бойцы ежедневно тренируются на полигоне ТВВИКУ Фото: Ирина Ромашкина

К сожалению, в этом году трибуны будут пусты. В связи с пандемией коронавируса организаторы ограничили присутствие зрителей на АрМИ – 2021. Как отметили военные инженеры, видеть болельщиков хотелось бы, но все же безопасность мирного населения на первом месте. Посмотреть игры можно будет в прямом эфире телеканала «Тюменское время», а также в соцсетях, поясняют организаторы.