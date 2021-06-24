«Помогите хотя бы накормить!». В Тюмени ищут хозяев для 128 кошек

В Тюмени ищут хозяев для 128 кошек. Фото из архива Марины Рейдаленко.

В Тюмени ищут хозяев для 128 кошек, которые находятся в приюте «Кошки из Аliсе». К сожалению, их хозяйка больна и уже не может справиться с таким количеством животных.

– Срочно ищем руководителя группы, также ищем, куда деть 128 кошек приюта. Бывший руководитель группы сильно болен. И еды кошкам почти не осталось... Пожалуйста, помогите хотя бы накормить кошек! – просят волонтеры.

По их словам, когда-то Марина Александровна Рейдаленко многим помогала, брала на передержку животных, подбирала их и никого не просила забрать.

– Теперь она вся больная, постоянно нервничает, чем накормить животных, и всё это только усугубило ее состояние, которое и так желало лучшего, – комментируют волонтеры.

Отметим, что у Марины Рейдаленко диагностировали онкологию. Реквизиты счета для помощи можно посмотреть тут.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что неравнодушные тюменцы всё чаще обращаются в поисках питомцев в МКУ «ЛесПаркХоз». Предварительно можно посмотреть кошек и собак на официальном сайте.

На сайте у каждого животного указан возраст и место, где оно отловлено, а также возможное наличие хозяев. Владельцам потерявшихся питомцев будет проще найти, если они оказались в приюте. В 2019 году к прежним и новым хозяевам вернулись 959 (47%) собак и 200 (64%) кошек. Всего в приют в 2019 году попали 2340 животных, выпущено обратно на улицы 920 (1132). Абсолютно все попавшие в приют животные проходят обработку от экто- и эндопаразитов. Им ставят прививки и стерилизуют.

Кстати, с 2020 года животных выпускают по новым правилам: они идут на улицы, если не агрессивны и не относятся к потенциально агрессивным породам. Причем уже нет ограничения до 70 см в холке. Отлов и возврат проводится с видеосъемкой. Для учета животных на ушах закрепляют неснимаемые пластиковые бирки.