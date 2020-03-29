2020-03-29T12:42:54+03:00
Общество

Тюменцы стали чаще брать из приюта кошек и собак

К прежним хозяевам вернулась почти половина бездомных животных
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы стали чаще брать из приюта кошек и собакТюменцы стали чаще брать из приюта кошек и собакФото: pixabay.com
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Неравнодушные тюменцы всё чаще обращаются в поисках питомцев в МКУ «ЛесПаркХоз». Предварительно можно посмотреть кошек и собак на официальном сайте.

На сайте у каждого животного указан возраст и место, где оно отловлено, а также возможное наличие хозяев. Владельцам потерявшихся питомцев будет проще найти, если они оказались в приюте. В 2019 году к прежним и новым хозяевам вернулись 959 (47%) собак и 200 (64%) кошек. Всего в приют в 2019 году попали 2340 животных, выпущено обратно на улицы 920 (1132). Абсолютно все попавшие в приют животные проходят обработку от экто- и эндопаразитов. Им ставят прививки и стерилизуют. В этом году животных выпускают по новым правилам: они идут на улицы, если не агрессивны и не относятся к потенциально агрессивным породам. Причем уже нет ограничения до 70 см в холке. Отлов и возврат проводится с видеосъемкой. Для учета животных на ушах закрепляют неснимаемые пластиковые бирки.

Для заключения договора о передаче безнадзорного домашнего животного в семью при себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник – для крупных собак, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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