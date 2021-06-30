«Лето в Тобольском кремле» перенесли в Тюмень: фестиваль пройдет в режиме ограничений для зрителей

Свердловский театр музыкальной комедии и солисты фонда Ильдара Абдразакова выступят в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Фото: ТКТО

XII музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле» пройдет в Тюмени с 1 по 3 июля. Тюменское концертно-театральное объединение накануне, 29 июня, на пресс-конференции объявило о решении перенести проведение фестиваля с традиционного места – сцены под открытым небом на площади Тобольского кремля – в областную столицу. Ранее купленные билеты действительны. Поясняем, какие ограничения дополнительно ввели организаторы фестиваля в связи с пандемией коронавируса.

На пульсе правительственных решений

В прошлом году фестиваль «Лето в Тобольском кремле» не проводился: в Тюменской области, как и во всей России, действовал локдаун. Однако подготовку к событию этого года начали еще в декабре 2020-го. Еще тогда было понятно, что если фестиваль состоится, то пройдет в режиме ограничений.

До последнего момента организаторы надеялись, что ивент пройдет под открытым небом в духовной столице Сибири, как повелось 13 лет назад. Но неделю назад оперштаб региона сообщил о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации. ТКТО решило реорганизовать фестиваль, создав более безопасные условия.

– Мы ориентируемся на решения правительства Тюменской области: будут ограничения или не будут, жесткие меры будут предприняты или нет. Мы находились в режиме ожидания. Подготовка фестиваля – работа не одного дня и не одной недели, занимались этим планомерно с декабря прошлого года. Понимая, что по региону наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, мы решили использовать ограничительные меры, которые позволят провести фестиваль без переноса дат, но на другой площадке, – пояснила директор ТКТО Надежда Казначеева.

Отменять и переносить фестиваль снова на другой год было бы слишком жесткими мерами, в особенности для тех зрителей, которые уже купили билеты на это ежегодное музыкальное событие. Для многих «Лето в Тобольском кремле» – это традиционный праздник музыки. Часто в Тобольск приезжают туристы, ориентируясь именно на это мероприятие, подстраивая свой маршрут под традиционное музыкальное событие.

– Событийное мероприятие для гостей фестиваля – это прежде всего поездка в духовную столицу Сибири – в Тобольск. Мы продвигали фестиваль через российских туроператоров как визитную карточку Тюменской области. На «Лето в Тобольском кремле» туркомпании собирают автобусные туры, – рассказала Казначеева.

Сейчас с этой аудиторией индивидуально работают друзья Тюменской филармонии. Ее директор Александр Березин обратился к поклонникам фестиваля, купившим билеты. Необходимо позвонить по номеру телефона 68-78-78 в Союз друзей филармонии, члены которого сейчас помогают определиться с рассадкой в зале.

Вход в Тюменскую филармонию откроют за полтора часа до начала концерта, а вход в зрительный зал – за полчаса. Концерт пройдет в одно отделение без антракта, займет 1 час 40 минут. Для слушателей филармонии в фойе первого этажа и в туалетах установлены дезинфекторы.

– Мы просим зрителей с пониманием относиться к требованиям и помнить о необходимости надевать маску. В филармонии используются бактерицидные излучатели, каждые три часа проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Также проводится термометрия наших сотрудников и зрителей. Важным остается и требование социальной дистанции. В зале, рассчитанном на 1 200 мест, разместятся 800 зрителей, – сообщил Александр Березин.

Концертам быть!

29 июня солисты фонда Ильдара Абдразакова Кирилл Белов (тенор), Ирина Котова (сопрано), Рауф Тимергазин (баритон), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано) прибыли в Тюмень. Уже сегодня, 30 июня, вокалисты и тюменский филармонический оркестр приступили к совместным репетициям.

Скриншот с сайта лето-в-кремле.рф

Фестиваль откроют 1 июля в Тюменской филармонии концертом «Молодые таланты фонда Ильдара Абдразакова», начало в 19.00. В репертуаре первого выступления 16 композиций таких авторов, как А. Сальери, В. А. Моцарт, Д. Верди, Р. Штраус, Ф. Чилеа, Н. Римский-Корсаков, Ж. Бизе, С. Кардилло.

– Многие произведения известные – итальянские, французские композиторы, «Риголетто», «Шарлотта» и другие оперы. Но есть произведения, которые не звучали в Тюмени ни разу. Допустим, Штраус «Кавалер розы», песни итальянских и неаполитанских композиторов. Они будут звучать по-новому, не только сольно, – пообещал дирижер Тюменского филармонического оркестра Владимир Добровольский. – Мы интенсивно работали с оркестром. Рад, что фонд Абдразакова пошел нам навстречу, нас ждет интересный концерт.

Гала-концерт звезд мировой оперы, который планировалось проводить в стенах Тобольского кремля, состоится 3 июля также в концертном зале имени Ю. А. Гуляева, начало в 18.00. На сцене Тюменской филармонии выступят заслуженный артист России, один из самых востребованных оперных певцов ХХI века Ильдар Абдразаков (бас), заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра Вероника Джиоева (сопрано), лауреаты международных конкурсов Дмитрий Корчак (тенор, дирижер) и Василий Ладюк (баритон), а также Ирина Котова, Рауф Тимергазин и Ульяна Бирюкова. В программе – 21 произведение Г. Доницетти, Д. Верди, Ж. Оффенбаха, Ф. Лоу, Исаака Дунаевского, Ф. Сартори, А. Бородина и других композиторов.

2 и 3 июля в ДК «Нефтяник» выступит труппа Свердловского театра музыкальной комедии. 2 июля в 19.00 артисты представят спектакль «Екатерина Великая», а 3 июля в 18.00 начнется мюзикл «Скрипач на крыше».

Подробнее с концертной программой, синопсисами и исполнителями можно ознакомиться на сайте фестиваля «Лето в Тобольском кремле»

А ЕЩЁ...

Гала-концерт XII музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле» будут транслировать в прямом эфире все виртуальные залы Тюменской области. Онлайн этот концерт посмотреть не получится, уточнил директор Тюменской филармонии Александр Березин.

– Любые трансляции должны быть согласованы с фондом Абдразакова. Мы согласовали закрытую трансляцию: ссылки на нее получат только те виртуальные залы, которые заключили договор с Тюменской филармонией. Плюс во Дворце наместника установили экран – это наша инициатива, чтобы тоболяки имели возможность послушать программу фестиваля, – пояснил он.

Таким образом, несмотря на ограничения, потенциальный охват аудитории расширился примерно на тысячу слушателей (в каждом виртуальном зале могут присутствовать 30 – 50 человек, а всего их в Тюменской области 28).