От биометрии до дружинников: как полиция в Тюмени борется с количеством сексуальных преступлений

Фото: фрипик.ру.

В Тюменской области стали меньше убивать и насиловать. Об этом говорят открытые интернет – данные регионального управления МВД России по Тюменской области. Так, в 2025 году в регионе полицейскими было зарегистрировано 46 изнасилований, в 2024 году – 21 сексуальное преступление, в 2023 году – 60 подобных случаев, а в 2022 – 50 изнасилований.

По сравнению с 2024 годом показатель в Тюмени в прошлом году вырос почти вдвое. Но если сравнивать общую тенденцию, то в городе стало меньше жертв изнасилования. Отдельно стоит отметить, что в 2025 году в суды поступило свыше 40 уголовных дел, связанных с изнасилованиями и преступлениями против детей.

100% раскрываемость убийств и изнасилований

В 2026 года криминогенная обстановка в регионе заметно разрядилась. Правоохранители зарегистрировали 5,5 тысяч преступлений. В этой массе тяжкие и особо тяжкие составы заняли ровно четверть — 1,4 тысяч случаев, удельный вес 25,7%.

Если перевести сухую статистику на язык плотности, уровень преступности в Тюмени составил 335,3 факта на 100 тысяч населения. Для сравнения с категориями «серьезных» дел — здесь показатель упал до 86,2.

Преступность уходит в минус: в Тюмени перестали воровать и убивать

В структуре преступности зафиксировано обвальное падение самых страшных показателей:

- Убийства и покушения: -40,0% (всего 12 случаев). Фактически счет идет на единицы в масштабах области.

- Тяжкий вред здоровью: -46,8% (всего 42 случая).

- Квартирные кражи: -41,4% (всего 17 эпизодов). Старый-добрый метод взлома замков стремительно теряет популярность у криминального элемента.

- Мошенничества: -24,6%.

Рука правосудия: раскрываемость под 100%

В Тюмени всего за квартал раскрыто 2705 преступлений, из них 824 — это именно тяжкие и особо опасные деяния. Но главный повод для гордости силовиков — работа по старым делам и резонансным статьям.

Улучшилась раскрываемость практически по всем фронтам: IT-мошенничества, кражи, тяжкие телесные. А по ряду категорий полиция выдала абсолютный результат — стопроцентную раскрываемость.

«Раскрываемость изнасилований, разбойных нападений, краж из квартир, хулиганств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда составила 100%», - указано в документации МВД.

Кроме того, следователи достали с полок архивы. За три месяца было раскрыто 102 преступления прошлых лет (+59,4%), среди которых 14 убийств и других жестоких расправ, годами ждавших своего часа.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тобольске суд поставил точку в деле об убийстве девушки, найденной в котловане 34 года назад. Подробности страшного преступления – читайте в материале.

«Безопасный город» и дружинники: как в Тюмени повышают раскрываемость

В Тюмени в целом наблюдается положительная динамика: снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, существенно сократилась уличная преступность, выросла раскрываемость. По мнению властей, это результат системной работы правоохранительных органов во взаимодействии с органами власти и жителями.

Важную роль в обеспечении правопорядка продолжает играть аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В Тюмени функционирует 4 630 камер видеонаблюдения, из них 737 оснащены системой биометрического распознавания лиц. С их помощью в 2025 году задержано 138 лиц, находившихся в розыске, в том числе 53 - в федеральном. Кроме того, благодаря комплексу раскрыто 53 преступления и выявлено 461 административное правонарушение.

«Вижу правильным усиление присутствия полиции и дружинников в популярных общественных пространствах. Институт народных дружин сегодня реально работает: более 150 человек, свыше 1800 выходов за год», - рассказал депутат Тюменской гордумы Андрей Голоус.

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