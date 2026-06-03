Фото: СК России по Тюменской области.

Появились подробности страшного убийства в Тюменской области, точку в котором поставили спустя 34 года. Тобольский суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, в 1992 году он убил молодую девушку. Закрытое судебное заседание прошло в среду, 3 июня. Подробности и детали следствия собраны в материале «КП – Тюмень».

«Познакомился в кафе, убил и выкинул тело в котлован»

Мужчина встретил молодую девушку в кафе «Конек – Горбунок», что в шестом микрорайоне Тобольска, осенью в 1992 году. Он пригласил ее к себе домой в четвертый микрорайон, но по пути между ними вспыхнула ссора, причину которой убийца уже вспомнить не смог.

«В разгар конфликта Максим Гаврилов достал кухонный нож и ударил им спутницу в шею. Когда жертва упала, он снял с неё платок и задушил, после чего скрылся. Тело погибшей впоследствии было обнаружено в котловане», - указано в материалах суда.

До совершенного преступления мужчина уже отбывал наказание в колонии за другое правонарушение.

«Не скрывался, писал явку с повинной и сидел в тюрьме»

Гаврилов продолжал ходить на свободе, но в 1994 году внезапно попал в тюрьму, отбывал наказание в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Там, решив начать жизнь с чистого листа, в 97-м году написал явку с повинной. В ней он признался только в ударе ножом, потому что был уверен, что смерть девушки произошла именно от этого. Его причастность к убийству доказать не удалось.

Тоболяк избежал наказание, проживал в Тюменской области и на севере, к ответственности по делу не привлекался. Только спустя 34 года расследование уголовного дела возобновили.

Новые подробности: обвиняемый сам настоял на расследовании

В апреле 2026 года следователи возобновили расследование уголовного дело по таинственному убийству в Тобольске. На допросе 17 апреля Максим Гаврилов полностью признал свою вину, раскаялся, а на следственном эксперименте детально показал, где познакомился с погибшей, как убивал и душил.

«Поскольку с момента преступления прошло более 30 лет, истёк срок давности привлечения к ответственности. Однако ни сам обвиняемый Гаврилов, ни родная сестра погибшей (признанная потерпевшей) не согласились на закрытие дела на стадии следствия. Они настояли на том, чтобы материалы были переданы в суд для вынесения окончательного процессуального решения и публичной юридической оценки», - сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Окончательная точка и дальнейшая судьба убийцы

В среду, 3 июня, тобольский суд поставил окончательную точку в деле о таинственном убийстве молодой девушки и найденном в котловане теле. Максим Гаврилов обвинялся в убийстве девушки, но производство по делу было прекращено по нереабилитирующему основанию — в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Гражданский иск, заявленный сестрой погибшей на один миллион рублей, был оставлен судом без рассмотрения. Ей разъяснили о праве обратиться с аналогичными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

В настоящее время в отношении Гаврилова действуют меры пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени вынесли приговор ранее дважды судимому за убийство и мошенничество 46-летнему Алексею Ломоносову. Рецидивист написал явку с повинной, в которой признался, что 20 лет назад изнасиловал и зарезал девушку. Подробности – в нашем материале.

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