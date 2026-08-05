Фото: "АНТИП", помощь бездомным животным.

История со счастливым концом: волонтеры и ветеринары в Тюменской области буквально вытащили маленькую собаку по кличке «Жучка» с того света. Малышку сбил лихач в поселке Винзили. В соцсети попали кадры страшного ДТП, на них буквально слышно, как трещат кости беззащитной собаки. Волонтеры подобрали малышку, доставили ее в ветеринарную клинику, собрали деньги на операцию. Цена человеческой жестокости: сколько стоит собрать таз собаке заново – дневник лечения Жучки.

Хруст костей на тюменском асфальте

Июнь 2026 года, поселок Винзили. На перекрестке жизнь маленькой Жучки едва не оборвалась со звуком сминаемого металла и треска собственных костей. В сеть попали жуткие кадры: собака бежит по улице вслед за девушкой на велосипеде и другим хвостатым товарищем — вероятно, просто искала защиты или еды, ведь дома ее ждал месячный щенок.

Фото: "АНТИП", помощь бездомным животным.

В этот момент водитель даже не притормозил. Не сбавляя скорость и не убедившись в безопасности маневра, он сбил беззащитное животное. Жучка начинает истошно скулить и вертеться на месте, переползая от шока в кусты.

Ночь, которая могла стать последней

Малышку нашли волонтеры группы помощи бездомным животным «АНТИП». Состояние было критическим.

Фото: "АНТИП", помощь бездомным животным.

«Большая кровопотеря, переломан таз, внутренние повреждения… И у неё месячный малыш... который на данный момент остался без матери... прогноз очень осторожный до неблагоприятного... Лишь бы пережила ночь...» — писали тогда зоозащитники в социальных сетях, открывая срочный сбор.

Счет шел на часы. Нужна была сложная операция и круглосуточный стационар, счета за который обещали быть огромными. Но неравнодушные россияне сумели объединиться перед лицом беды. Люди начали переводить деньги.

Собрать заново: как врачи спасали Жучку

В операционной ветеринары буквально сделали невозможное. Малышке собрали таз заново — кости ниже туловища были раздроблены. Операция длилась долго, но хирурги справились.

Казалось бы, самое страшное позади, но история обнажила еще одну проблему — равнодушие. История разделила местных жителей на два непримиримых лагеря. Нашлись те, кто оправдывал лихача:

«Собака на самовыгуле считай бездомная. Я думаю, что в такой ситуации человек имеет право ехать дальше. Он переехал ее не нарочно и не специально. Везти за свой счёт в ветклинику, ну так себе...», — написал пользователь под ником «Макс Мамаев».

Но большинство встало на сторону собаки. «Автомобиль — это средство повышенной опасности. Именно поэтому водитель обязан контролировать дорогу постоянно... Собака — это живое существо, у нее нет разума человека, она не знает ПДД и действует инстинктивно. Она не может быть «виноватой». Пусть водитель возместит ущерб ее здоровью», — жестко парировала девушка под ником «Анастасия Стреленко».

Уже позже выяснилось, что виновник ДТП отказался оплачивать лечение покалеченной им жизни. Об этом рассказали сами волонтеры.

Грустные глаза и прижатые уши

Спустя месяц после аварии можно выдохнуть: у этой истории счастливый финал. Жучка выжила. После сложной реабилитации малышка понемногу приходит в себя. Она уже самостоятельно выходит на прогулку в туалет, а ест за двоих — аппетит прекрасный. У нее появилась временная передержка.

Однако следы пережитого ужаса все еще читаются во взгляде. Несмотря на стабилизацию физического здоровья, глаза малышки остаются невероятно грустными.

«Малышка учится терпеть туалет, учиться доверять людям. Только с фотографиями пока беда — грустные глаза и прижатые уши… 29 августа записана на снятие спицы в клинику», — делятся новостями волонтеры.

Чтобы исключить риски для будущего, Жучка также прошла обследование у онколога — к счастью, анализы оказались чистыми. Ее крошечный щенок, оставшийся сиротой, тоже находится под присмотром.

Если вы хотите помочь смелой девочке окончательно встать на ноги или поддержать ее малыша, тюменцы из группы «АНТИП» будут благодарны любой сумме помощи.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.