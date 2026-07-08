Фото: "АНТИП", помощь бездомным животным.

В Тюменской области медики пытаются спасти собаку по кличке Жучка, которую сбила машина на перекрестке. Трагедия произошла в поселке Винзили. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, хорошо видно, как собака бежит по улице вслед за другим хвостатым товарищем и девушкой на велосипеде. Вероятно, малышка просто прибилась к ним и искала еды, ведь у Жучки остался месячный «сынок».

В какой-то момент, водитель, не притормаживая на перекрестке, не сбавляя скорость, и не убедившись в безопасности маневра, просто сбивает беззащитное животное. На видеозаписи слышен хруст и характерный перелом собачьих костей. Жучка начинает истошно скулить и вертеться на месте, вероятно автомобилист переломал ей ноги.

Позже «девочка» отползла в кусты, где ее обнаружили волонтеры группы помощи бездомных животных «Антип» и отвезли в больницу.

«Большая кровопотеря, переломан таз, внутренние повреждения…Ночью нашлась женщина, к которой прибилась наша девчонка. Зовут собаку Жучкой. И у неё месячный малыш ...который на данный момент остался без матери....прогноз очень осторожный до неблагоприятного....Лишь бы пережила ночь...Счета за круглосуточный стационар будут весьма ощутимые....если вы готовы и можете нам помочь финансово, будем безмерно благодарны», - рассказали волонтеры в социальных сетях.

Снова общественность в Тюменской области разделилась на два лагеря, нашлись и те, кто поддержали автомобилиста.

«Собака на самовыгуле считай бездомная. Я думаю, что в такой ситуации человек имеет право ехать дальше. Он переехал ее не нарочно и не специально. Везти за свой счёт в ветклинику, ну так себе...», - написал пользователь под ником «Макс Мамаев».

Другие пользователи социальных сетей посчитали, что водитель поступил неправильно, а должен был отвезти сбитое животное в ветеринарную клинику.

«Автомобиль - это средство повышенной опасности. Именно поэтому водитель обязан контролировать дорогу постоянно и быть готовым к внезапному появлению помехи. Собака - это живое существо, у нее нет разума человека, она не знает ПДД и действует инстинктивно. Она не может быть «виноватой». Пусть водитель возместит ущерб ее здоровью», - написала девушка под ником «Анастасия Стреленко».

Если вы хотите помочь Жучке выжить или оказать помощь ее оставшемуся без матери малышу, обратитесь в группу помощи бездомным животным «Антип» по ссылке.

К сожалению, случаи страшной жестокости по отношению к братьям нашим меньшим происходят в Тюменской области все чаще. В конце мая 2026 года жители частного сектора обнаружили в одном из мусорных контейнеров мешок с новорожденными котятами. Малышей просто выбросили на улицу умирать. Четыре котенка были завернуты в два пакета. Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.