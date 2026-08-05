Жеребенок спас табун: в Тураево вывели с затопленной паводком территории 12 лошадей

С седьмой попытки в затопленной под Тюменью деревне спасли упрямый табун Фото: Наталья Зятькова

Двухдневная операция по спасению 12 лошадей в деревне Тураево завершилась победой — табун, наконец-то, оказался на суше. Больше двух недель животные провели в воде: паводок отрезал им путь к берегу, а сами лошади выбраться уже не могли.

Табун пасся в привычном месте, когда вода стала стремительно прибывать. Хозяева не успели вовремя вывести животных, а позже лошади уже не справлялись с ситуацией самостоятельно. Всё это время им подвозили корм на лодке, но вывести на берег никак не удавалось: животные не шли к людям, не реагировали на хозяев и не поддавались уговорам или приманкам. По словам опытных коневодов, лошади словно перестали узнавать местность и из-за этого панически боялись выходить из воды.

Фото: Наталья Зятькова

«Словно стали дикими»

Инициативная группа добровольческого отряда «Рокот», который возглавляет Наталья Зятькова, в эти дни помогали жителям затопленных территорий. Ребята сразу включились в ситуацию. Как рассказала изданию «Комсомольская правда — Тюмень» руководитель группы, картина, которую они увидели в понедельник на улице Аширбекова, была по-настоящему пугающей: лошади стояли по шею в грязной воде, а местами глубина была довольно серьёзной.

При этом попытки спасти животных уже предпринимались — и не раз. Одна из них закончилась трагедией: хозяин тянул жеребёнка за уздечку, и животное захлебнулось.

Спасатели ТОСЭР, которых вызвали волонтеры, тоже пробовали помочь в первый день операции, но лошади наотрез отказывались выходить из воды. Как пояснил заместитель начальника ГКУ ТО «Тюменская областная служба экстренного реагирования» Евгений Булкин, с жеребёнком спасатели не работали, а взрослые лошади просто не шли на контакт.

Сработала хитрость

Во вторник волонтёры применили нестандартный ход: на берегу поставили жеребёнка, не из этого табуна. Когда он подал голос, лошади рванулись к нему. У берега им уже помогали люди — работали слаженно, чётко, без лишней суеты. Ещё одного жеребёнка, который сам выбраться не мог, спасли с помощью плота: его с усилиями затянули на него.

Фото: Наталья Зятькова

– К одному из жеребят, который боялся выйти из воды (вероятно, ему было слишком глубоко), добралась сама хозяйка. Она активно участвовала в спасении. Плот тащили дружно, сил потребовалось немало. В итоге все животные были спасены, и во второй день помощь сотрудников ТОСЭР уже не понадобилась, – рассказала Наталья Зятькова.

Как пояснила местный ветеринар, не все лошади умеют плавать: навык появляется только при наличии опыта. Если животное внезапно оказывается в воде (например, из-за перевернувшегося плота), оно может утонуть.

Изоляция и осмотр

Сейчас спасённые лошади находятся вместе — их приютил один из владельцев, у которого есть подходящий загон. Животных разместили отдельно от других: после долгого пребывания в грязной воде им обязательно нужен ветеринарный осмотр.

Фото: Наталья Зятькова

По словам руководителя Северного территориального управления администрации Тюменского округа Дины Бурундуковой, это была седьмая попытка спасти животных. Ситуация осложнялась ещё и тем, что это не был единый срощенный табун — лошади принадлежали разным владельцам, поэтому при попытках их вывести животные разбегались. Она также прокомментировала ситуацию с паводком в деревне.

– Пик паводка в деревне уже пройден. Домов подтопленных нет, но земельные участки в береговой зоне озера Старицы всё ещё затронуты. За последнюю неделю уровень воды снизился на 5 сантиметров, – рассказала Дина Бурундукова «Комсомольской правде – Тюмень».

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