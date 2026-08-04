Упрямые лошади не идут к людям: в Тураево спасают табун, застрявший в паводке

В затопленной деревне под Тюменью не могут вывести из воды 12 лошадей Фото: Наталья Зятькова

12 лошадей оказались в водной ловушке из-за паводка в Тюменской области. Табун не может выбраться из воды в деревне Тураева уже две недели. О ситуации изданию «Комсомольская правда – Тюмень» рассказала волонтер Наталья Зятькова, которая в числе других добровольцев помогает местным жителям спасти жилье от нахлынувшей беды.

– Вчера мы съездили в Килки, там уже многое сделано для спасения, администрация все предоставляла людям: песок, мешки, полиэтилен. Местные жители вышли помогать, мы там немного поработали, нас внезапно перекинули в Винзили, а оттуда выдернули в деревню Тураево. Местные рассказали, что хозяева не смогли вовремя эвакуировать своих лошадей, и те по шею давно уже стоят в воде. Вызвали ТОСЭР. Работаем вместе с ними. Сообщили в полицию, – рассказала Наталья Зятькова, возглавляющая инициативную группу на базе добровольческого отряда «Рокот».

Фото: Наталья Зятькова

Лошадиное упрямство

По ее словам, пока никто не может придумать техническое решение, нет мощностей. Лошади не идут к человеку, их ни загнать, ни едой заманить. На хозяев они не реагируют, на самоспасение не способны.

– Помогали хозяину лошадей в эвакуации, но безуспешно. Лошади наотрез отказались выходить, — рассказал заместитель начальника ГКУ ТО «Тюменская областная служба экстренного реагирования» Евгений Булкин.

По словам Наталья, даже если удастся их вывеси, хозяева не знают, куда их деть. С другими животными нельзя, нужны лабораторные анализы, ведь животные простояли продолжительное время в грязной воде.

Фото: Наталья Зятькова

Дамбы, мешки и проливной дождь

А в выходные волонтеры работали в Каскаре, выдвинулись на помощь местным жителям в борьбе с паводком 31 июля после того, как увидели соцсети сообщение, что на Приозерной, 20 тонут люди. Оказалось, что в зоне подтопления уже не один дом. И вода буквально в трех метрах от жилья. Наталья, которая уже не первый год работает на паводках, делилась опытом построения надежной дамбы с местными жителями:

– Мало просто засыпать границу песком и завалить мешками, вся конструкция должна устанавливаться на голой земле без травы, мешки складываются особым порядком, обязательно сооружение затягивают полиэтиленом. Без этого получится не дамба, а фильтр для воды и с главной задачей конструкция не справится.

Фото: добровольческий отряд «Рокот»

Всем миром

Ресурсы собирали буквально всем миром: песок находили и покупали сами волонтёры и местные жители, один тюменец откликнулся на призыв в соцсетях, девушка из Паренкина предложила бесплатно суглинок, оставшийся от оборудования септика, кто-то помог с транспортом. Частные приюты для животных организовали сбор средств и закупили ещё 400 мешков.

Местные жители, чьи дома спасали тюменские волонтеры, встречали волонтёров очень тепло: угощали чаем, бутербродами, салатами, кабачковыми оладьями, дыней. Для добровольцев это уже привычная картина — но в ней кроется особая сила сплочённости.

И всё это — под проливным дождём. Работа затянулась далеко за 23:00, но добровольцев это не остановило. Уставшие и промокшие, они разъехались по домам с чувством выполненного долга — чтобы на следующий день снова помогать людям.

Фото: добровольческий отряд «Рокот»

Сама Наталья так объясняет своё участие в спасательных работах: «Должно же в нашей жизни быть что то просто так! По велению души!» И в этих словах — суть всей волонтёрской работы: помощь, которая идёт от сердца, без ожидания награды.

Пик паводка миновал

К слову, уровень Туры сейчас составляет 892 см, Тавды – 943. Пик паводка прошел. Волна движется вниз по течению. Тура в селе Покровском за последние сутки прибыла на семь сантиметров, её уровень сейчас 878 см, отметка «опасное явление» здесь 906 см. Также понемногу прибавляет Пышма: у села Богандинского – 616 см, на этом гидропосте «опасное явление» – 662 см. Подтоплено 125 домов и 1 912 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуированы 53 человека: из них 38 размещены в ПВР, остальные – у родственников. Все участки защитных сооружений находятся под круглосуточным наблюдением дежурных групп.

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