Летний чек-лист: что успеть сделать в Тюмени до конца августа

20 идей для ярких дней, чтобы август в Тюмени не прошёл мимо Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето всегда будто пролетает на одном дыхании — и хочется прожить его так, чтобы потом, в промозглый осенний вечер, улыбнуться и тихо сказать: «Да, это было настоящее лето. То самое, о котором мечтаешь весь год и которое хочется повторить».

Походить босиком по траве. Просто почувствовать землю под ногами — это заземляет и возвращает к простым радостям Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Впереди еще месяц, который можно потратить так, чтобы в воспоминаниях остались не только природные катаклизмы, но и теплые мгновения. Редакция «Комсомольской правды – Тюмень» совместно с нашими читателями подготовила чек-лист дел, которые стоит успеть осуществить до того, как листья начнут желтеть:

Поймать звёздный дождь. С 12 на 13 августа, достигнет максимума ежегодный и самый популярный звездопад Персеиды. Луна в фазе новолуния будет «занята» солнечным затмением и не помешает наблюдениям. Ожидается около 100 метеоров в час на темном не засвеченном небе. Посмотреть поток Персеид — особенно красиво за городом, где небо тёмное, а звёзды будто ближе.

Сходить в лес — не за добычей, а за ощущениями. За грибами, за ягодами, за душистыми травами для зимнего чая. Тут важен не объём корзины, а сам процесс.

Зафиксировать лето в кадрах Фото: Анна Горлач. Перейти в Фотобанк КП

Зафиксировать лето в кадрах. Сделать подборку летних фото — и пусть не все они будут технически идеальными. Главное, чтобы в них чувствовалось настроение.

Попробовать тот самый «правильный» августовский арбуз. Ритуал, который запоминается не вкусом, а эмоцией.

Приготовить окрошку — даже если жара уже отступила. Пусть она будет не про зной, а про лето как состояние души.

Съесть большую порцию мороженого просто ради самого ощущения беззаботности.

Сделать простые заготовки на осень. Заморозить ягоды, зелень, овощи. Ты будто оставляешь себе кусочек лета, чтобы доставать его зимой.

Испечь картошку на костре или пожарить шашлыки на мангале. Устроить маленький праздник огня и дыма.

Подарить кому-нибудь кабачок. Для кого-то это будет поводом улыбнуться, а может быть, заметить, как простая вещь может стать маленьким событием.

Покричать во весь голос в лесу, услышать, как эхо возвращает твой голос, и почувствовать, как уходит лишнее напряжение.

Прокатиться на велосипеде по привычным улицам так, будто видишь их впервые.

Устроить марафон прогулку по районам Тюмени Фото: Анна Горлач. Перейти в Фотобанк КП

Устроить марафон прогулку по районам Тюмени, куда всё никак не доходили ноги. Открыть для себя «белые пятна» города.

Сходить в поход с палаткой. Даже если это всего на одну ночь. Можно установить палатку и на родном огороде или на дачном участке. Главное - звёздное небо на и ощущение, что ты вышел за пределы привычной рутины.

Походить босиком по траве. Просто почувствовать землю под ногами — это заземляет и возвращает к простым радостям.

Встретить и закат, и рассвет. Закат — чтобы полюбоваться, как день медленно гаснет, а рассвет — чтобы увидеть, как город просыпается в прозрачной тишине.

Сплести венок из полевых цветов. Это не про красоту, а про момент, когда можно снова почувствовать себя ребёнком.

Устроить пикник с друзьями. Без пафоса, без сложных блюд — просто плед, обычная еда и разговоры.

Запустить воздушного змея. Чтобы ощутить себя свободным и лёгким.

Сделать то, что давно откладывали. Пусть это будет что угодно: разобрать полку, починить что то давно сломанное. Лето даёт энергию для таких маленьких подвигов.

Провести хотя бы один день без спешки. Без списков, без таймеров, без галочек напротив пунктов плана.

Планы хороши тем, что снижают тревогу, структурируют хаос Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Можно взять этот список на вооружение или составить свой. В любом случае, как считает ведущий психолог Центра «Семья» Елена Самойлова, планы хороши тем, что снижают тревогу, структурируют хаос и помогают справляться с неопределенностью будущего. Потому что наличие готового алгоритма действий помогает в достижении целей через конкретные и четкие задачи. Чем точнее мы определим, чего хотим и что нужно сделать для реализации планов, тем проще найти ресурсы для исполнения задуманного.

Сходить в лес — не за добычей, а за ощущениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако не всем им суждено осуществиться. Причин на то может быть много, иногда они совсем не связаны с нашими стремлениями. Но как реагировать, если запланированное все же осталось лишь на бумаге?

– Для начала разрешите себе расстроиться, разозлиться, погрустить, – советует Елена Самойлова. – Дайте себе время на разочарование от того, что задуманное сорвалось. А затем поразмыслите: что зависело лично от вас, а на какие внешние обстоятельства вы никак не могли повлиять. Подумайте, чего именно вы ждали от этого плана и на какие эмоции рассчитывали, ведь часто ту же самую радость или счастье можно получить совсем другим путем. Таким образом неудача в планах становится способом перенастроить их. Задайте себе несколько вопросов: можно ли переписать этот план, чего именно не хватило для успеха и как еще можно прийти к желаемому результату?

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