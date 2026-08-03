Какая будет осень-2026 в Тюмени: температурная норма или аномальное похолодание? Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Гидрометцентр РФ представил прогноз аномалии температуры воздуха в российских регионах на сентябрь, октябрь и ноябрь 2026 года.

Согласно представленной инфографике, аномально высокой температуры, которая сопровождает жителей Тюмени половину июля, осенью 2026 года не ожидается. Как предвещают специалисты, регион относится к территориям, где отклонение от нормы среднемесячной температуры не превысит одного градуса. При этом Гидрометцентр предварительно прогнозирует, что температура около нормы в сентябре ожидается в большинстве регионов России.

В октябре же на большей части страны будет теплее обычного, а на западе страны, в том числе в Москве, чуть прохладнее, однако Тюмень находится между двумя этими территориями – на участке, где ожидается температура около нормы. В ноябре снова на территории большей части страны ожидаются показатели в пределах нормы, но на западе также возможна погода чуть холоднее. Что касается осадков, на Урале их количество будет в пределах нормы. Настолько проливных дождей, как все лето заливали Тюменскую область вероятно не ожидается.

Средняя температура воздуха в Тюмени за неделю, с 3 до 9 августа, составит +20…+25 градусов. Самым холодным днем станет четверг, 6 августа, когда ночью в регионе похолодает до +15 градусов Цельсия. Жара накроет Тюменскую область в субботу, 8 августа, когда столбики термометров местами поднимутся до отметки в +25 градусов. Неделя будет пасмурной и одновременно сухой. Осадки в регионе прогнозируются несколько дней в неделю.

Понедельник, 3 августа, станет настоящим испытанием для тюменцев на теплоустойчивость. Синоптики обещают теплый день: официально до +25 градусов. При этом влажность упадёт до 57%, так что духоты не будет. Сегодня в Тюмени от +18 до +27 градусов Цельсия, облачно с прояснениями, без осадков. Слабый северный ветер, 1–2 м/с, порывы до 8 м/с. Давление 745 мм рт. ст.

Во вторник, 4 августа, погода будет переменчивой, так что синоптики советуют держать зонт под рукой. Температура: ночью около +17 °C, днём примерно +25 °C, ожидается кратковременный дождь, в отдельных местах — довольно сильный. Утром возможны туманы. В целом день тёплый, но из-за дождей может ощущаться чуть прохладнее, так что для прогулки лучше надеть ветровку или взять куртку. Если планируете дела на улице, необходимо перед выходом ещё раз быстро проверить прогноз в погодном приложении — ситуация может немного скорректироваться.

Умеренное похолодание до +23 градусов накроет Тюменскую область в среду, 5 августа. Температура днем: от +20 до +23 градусов Цельсия. Ночью: от +16 до +21. К концу ночи температура может опускаться до комфортных +16 °C. Что касается осадков в Тюмени, то в городе будет облачно, преимущественно без дождей. Ветер: западный, умеренная скорость — около 3–4 м/с. Влажность воздуха: в течение суток примерно 65–80%. Атмосферное давление: в диапазоне 746–747 мм рт. ст.. В целом день ожидается тёплым и довольно комфортным. Поскольку вероятность осадков низкая, можно планировать дела на улице, но на всякий случай возьмите с собой лёгкую куртку — вечером станет прохладнее.

6 августа в Тюмени похолодает еще сильнее, антициклон захватит регион полностью. В четверг в городе ожидается температура от +12 до +21 градуса, пасмурно, без осадков. Слабый северо-западный ветер, 4–5 м/с, порывы до 12 м/с.

В пятницу, 7 августа, в Тюмени от +14 до +21, переменная облачность, без осадков. Слабый западный ветер, 4 м/с, порывы до 12 м/с. Ночью в Тюмени похолодает до +15 градусов. День будет преимущественно пасмурным, но без дождей. Влажность воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями. Днем она составит 20–43%. Атмосферное давление продолжит незначительно падать до 745–746 мм рт. ст..

К концу недели, 8 августа, в Тюмени погода окончательно сменит характер: жара вернется. Ночь: примерно +16…+18 °C. Местами слабый дождь, облачность переменная. Ветер юго-западный, 2–3 м/с, порывы до 9 м/с. Влажность высокая — около 80–90%. Давление в районе 750 мм рт. ст.. Утром в Тюмени потеплеет до +21 градуса. Вероятность дождя сохранится. Днем в городе потеплеет до +26 градусов Цельсия. В первой половине дня возможен слабый дождь, во второй — вероятность осадков снизится. Ветер юго-западный, 3–4 м/с, порывы до 11 м/с. Влажность в районе 70–80%. Давление около 751 мм рт. ст.. К вечеру похолодает до +22 градусов. Снова дождь, ветер ослабнет. День ожидается тёплым, но с переменной облачностью и периодическими небольшими дождями. Из-за ветра с порывами стоит быть аккуратнее на улице — например, при сильном ветре лучше не оставлять вещи на ветру.

В воскресенье, 9 августа, в Тюмени сохранится теплая и влажная погода, характерная для начала месяца. Ожидается переменная облачность, которая временами будет переходить в сплошную. На протяжении всего дня высока вероятность дождей разной интенсивности — от слабой мороси до кратковременных ливней. Несмотря на облака, температурный фон останется достаточно высоким, без резких похолоданий. Весь день температурный фон в регионе будет меняться: ночью – до +16 градусов, днем – до +27 градусов. Ветер западного направления усилится до 3–5 м/с. Суммарное количество осадков за сутки может составить около 2–2,5 мм. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются во второй половине дня. Давление ожидается стабильным, близким к норме, в пределах 744–750 мм рт. ст., без резких скачков. Синоптики советуют брать зонт или дождевик при выходе из дома.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области из-за паводка подтопило 121 жилой дом, эвакуированы 53 человека. Спасатели совместно с властями и добровольцами ведут круглосуточный мониторинг дамб и подворовые обходы в садоводческих обществах. Для откачки воды задействованы пожарные насосные станции и беспилотная авиация. В пунктах временного размещения сейчас находятся 38 человек, включая 9 детей. Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.