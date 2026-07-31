График раздачи воды на 31 июля: опубликованы адреса пунктов в Тюмени и Тюменском районе. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Вода из-под крана в Тюмени по-прежнему пахнет болотом, но жители не останутся без питья. По поручению губернатора Александра Моора в городе развернута масштабная сеть раздачи чистой воды. За первый день работы мобильные пункты доставили жителям более 100 тысяч литров. Где набрать воду в Тюмени 31 июля 2026 года: полный список адресов и график работы цистерн.

В городе на сегодняшний день уже функционируют 16 стационарных водоразборных устройств с информационными табличками — у них можно бесплатно наполнить емкости в любое время суток. Кроме того, в пятницу, 31 июля, заработают дополнительные 28 автоцистерн, чтобы охватить все районы города и округа.

Где вода доступна круглосуточно (уже работают):

- ул. Щербакова, 88; 90; 112; 114; 136;

- Солнечный проезд, 6;

- ул. Ватутина, 7;

- ул. Бирюзова, 12;

- ул. Журавлина, 14;

- ул. Беляева, 15; 27; 35в;

- ул. Жуковского, 88 к1;

- ул. Пограничников, 1;

- Дорожный переулок, 2.

Водонаборные пункты работают бесплатно и без выходных, возле устройств с табличками «Чистая вода». По данным на 30 июля, за первый день работы мобильные пункты уже доставили тюменцам 100 тысяч литров питьевой воды.

График работы мобильных автоцистерн на 31 июля:

Жителям Калининского административного округа стоит ждать машины на парковке у ТЦ «Ямской» (ул. Ямская, 118) с 10.00 до 12.30, затем цистерна переедет на ул. Комбинатскую, 54/1 (14.00–16.30), а вечером — к дому №2а по ул. Чернышевского (18.00–22.00). Также днем воду будут раздавать на ул. Восстания, 2 (у «Пятерочки»), ул. Амурской, 39, Московском тракте (несколько локаций возле магазинов и ЖК), ул. Чаплина, 123, Ставропольской, 4/1 («Магнит») и Червишевском тракте, 92. Утренние и дневные смены также охватят ул. Протозанова, 14 и Фармана Салманова, 14, вечерняя смена приедет на ул. Обдорскую, 1.

В Восточном административном округе график распределен так: утром (10.00–12.30) воду можно будет забрать у ТЦ «Фаворит» на ул. Валерии Гнаровской, 12 и на ул. Монтажников, 41. Днем (14.00–16.30) — у ТЦ «Широтный» (ул. Широтная, 80) и на ул. И.Словцова, 21. Вечером (18.00–22.00) — на ул. Олимпийская, 46 (у аптеки «Живика») и ул. Моторостроителей, 9.

В Тюменском муниципальном районе точки развернутся в пригородных поселках. В поселке Боровский воду привезут на ул. Мира, 34 (10.00–12.00), ул. Ленинградскую, 12 (12.30–14.30), ул. Мира, 15 (15.00–17.00) и ул. Новую Озерную, 90 (18.00–21.00). В селе Кулаково точка будет работать поздно вечером на пер. Коммунальном, 4 (20.30–22.00). В селе Луговое машина приедет на ул. 60 лет Октября, 15 (18.00–20.00). Жителей деревни Патрушева обеспечат водой дважды: на ул. Трактовая, 137 (10.00–12.00) и ул. Александра Пушкина, 8а (12.30–14.30). В поселке Московский автоцистерну ждут на ул. Озерной, 5 с 15.00 до 17.00.

Где узнать актуальную информацию о раздаче питьевой воды в Тюмени и области?

Уточнить информацию о местах расположения колонок, автоцистерн и времени их работы можно в компании «Росводоканал Тюмень» по горячей линии (3452) 540-940 или на официальном сайте, в контакт-центре администрации Тюмени по номеру (3452) 45-15-20, а также в канале информационного центра правительства Тюменской области.

Ранее мы рассказывали о том, что проблемы с питьевой водой в регионе этим летом сильно накалились. Жители массово жалуются на качество воды из-под крана. Некоторые пытаются справиться с напряжением через юмор. По словам горожан, вода в городе пахнет «канализацией, фекалиями и тухлыми яйцами». Специалисты «Росводоканала» и регионального управления Роспотребнадзора заявляют, что вода в городе «соответствует нормативам безопасности». Но жители с этими выводами на согласны. Многие тюменцы перешли на бутилированную воду из магазина. Повальный спрос и ажиотаж повлияли на цены.

Власти Тюмени взяли под контроль дефицит воды в магазинах из-за запаха из-под крана. Департамент потребрынка заявил о взаимодействии с торговыми сетями для ритмичного пополнения запасов и недопустимости роста цен.

«Спрос увеличивается ежедневно, поэтому в густонаселенных районах воду разбирают быстрее... Для решения данного вопроса торговым сетям обозначена необходимость дополнительного увеличения поставок», — сообщили в департаменте.

Для борьбы со спекуляциями УФАС открыло горячую линию, куда можно пожаловаться на необоснованное повышение цен. Подробности – в нашем материале.

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