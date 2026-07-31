Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
Вода из-под крана в Тюмени по-прежнему пахнет болотом, но жители не останутся без питья. По поручению губернатора Александра Моора в городе развернута масштабная сеть раздачи чистой воды. За первый день работы мобильные пункты доставили жителям более 100 тысяч литров. Где набрать воду в Тюмени 31 июля 2026 года: полный список адресов и график работы цистерн.
В городе на сегодняшний день уже функционируют 16 стационарных водоразборных устройств с информационными табличками — у них можно бесплатно наполнить емкости в любое время суток. Кроме того, в пятницу, 31 июля, заработают дополнительные 28 автоцистерн, чтобы охватить все районы города и округа.
- ул. Щербакова, 88; 90; 112; 114; 136;
- Солнечный проезд, 6;
- ул. Ватутина, 7;
- ул. Бирюзова, 12;
- ул. Журавлина, 14;
- ул. Беляева, 15; 27; 35в;
- ул. Жуковского, 88 к1;
- ул. Пограничников, 1;
- Дорожный переулок, 2.
Водонаборные пункты работают бесплатно и без выходных, возле устройств с табличками «Чистая вода». По данным на 30 июля, за первый день работы мобильные пункты уже доставили тюменцам 100 тысяч литров питьевой воды.
Жителям Калининского административного округа стоит ждать машины на парковке у ТЦ «Ямской» (ул. Ямская, 118) с 10.00 до 12.30, затем цистерна переедет на ул. Комбинатскую, 54/1 (14.00–16.30), а вечером — к дому №2а по ул. Чернышевского (18.00–22.00). Также днем воду будут раздавать на ул. Восстания, 2 (у «Пятерочки»), ул. Амурской, 39, Московском тракте (несколько локаций возле магазинов и ЖК), ул. Чаплина, 123, Ставропольской, 4/1 («Магнит») и Червишевском тракте, 92. Утренние и дневные смены также охватят ул. Протозанова, 14 и Фармана Салманова, 14, вечерняя смена приедет на ул. Обдорскую, 1.
В Восточном административном округе график распределен так: утром (10.00–12.30) воду можно будет забрать у ТЦ «Фаворит» на ул. Валерии Гнаровской, 12 и на ул. Монтажников, 41. Днем (14.00–16.30) — у ТЦ «Широтный» (ул. Широтная, 80) и на ул. И.Словцова, 21. Вечером (18.00–22.00) — на ул. Олимпийская, 46 (у аптеки «Живика») и ул. Моторостроителей, 9.
В Тюменском муниципальном районе точки развернутся в пригородных поселках. В поселке Боровский воду привезут на ул. Мира, 34 (10.00–12.00), ул. Ленинградскую, 12 (12.30–14.30), ул. Мира, 15 (15.00–17.00) и ул. Новую Озерную, 90 (18.00–21.00). В селе Кулаково точка будет работать поздно вечером на пер. Коммунальном, 4 (20.30–22.00). В селе Луговое машина приедет на ул. 60 лет Октября, 15 (18.00–20.00). Жителей деревни Патрушева обеспечат водой дважды: на ул. Трактовая, 137 (10.00–12.00) и ул. Александра Пушкина, 8а (12.30–14.30). В поселке Московский автоцистерну ждут на ул. Озерной, 5 с 15.00 до 17.00.
Уточнить информацию о местах расположения колонок, автоцистерн и времени их работы можно в компании «Росводоканал Тюмень» по горячей линии (3452) 540-940 или на официальном сайте, в контакт-центре администрации Тюмени по номеру (3452) 45-15-20, а также в канале информационного центра правительства Тюменской области.
Ранее мы рассказывали о том, что проблемы с питьевой водой в регионе этим летом сильно накалились. Жители массово жалуются на качество воды из-под крана. Некоторые пытаются справиться с напряжением через юмор. По словам горожан, вода в городе пахнет «канализацией, фекалиями и тухлыми яйцами». Специалисты «Росводоканала» и регионального управления Роспотребнадзора заявляют, что вода в городе «соответствует нормативам безопасности». Но жители с этими выводами на согласны. Многие тюменцы перешли на бутилированную воду из магазина. Повальный спрос и ажиотаж повлияли на цены.
Власти Тюмени взяли под контроль дефицит воды в магазинах из-за запаха из-под крана. Департамент потребрынка заявил о взаимодействии с торговыми сетями для ритмичного пополнения запасов и недопустимости роста цен.
«Спрос увеличивается ежедневно, поэтому в густонаселенных районах воду разбирают быстрее... Для решения данного вопроса торговым сетям обозначена необходимость дополнительного увеличения поставок», — сообщили в департаменте.
Для борьбы со спекуляциями УФАС открыло горячую линию, куда можно пожаловаться на необоснованное повышение цен. Подробности – в нашем материале.
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