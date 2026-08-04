Фото: группа ЧС Тюмень, ВК.

В Тюмени продолжают работать 48 передвижных пунктов раздачи бесплатной питьевой воды, организованных по поручению губернатора Александра Моора. Жители выстраиваются в очереди с бутылками, флягами и тазиками, однако массовая помощь породила новую проблему — горы пустого пластика.

«Друзья из других регионов везут нам воду – пятилитровые бутылки. Все это хранится у нас дома. Куда девать всю эту тонну пластика – неизвестно?», - записывают видео жители Тюмени и публикуют в соцсетях.

«В связи с ситуацией копится очень много пластиковой тары. Возможно ли сделать карту с актуальными пунктами приема пластиковой тары», - спрашивает Людмила у региональных властей.

На многочисленные вопросы горожан о том, где можно цивилизованно избавиться от накопившегося мусора, ответили в Тюменском экологическом объединении. Специалисты призывают не выбрасывать ПЭТ-бутылки в общие контейнеры, а относить их на переработку.

«ПЭТ-бутылки с маркировками 1, PET можно принести в любой из четырех экодомов города Тюмени, расположенных по адресу: ул. Максима Горького, 70/2, ул. Герцена, 87а/2, ул. Тимофея Чаркова, 60, ст. 3 и ул. Дмитрия Менделеева, 1/3 Адреса, график работы, а также правила приема вторичных ресурсов можно найти в нашем сообществе», - рассказали в пресс-службе ТЭО.

Где в Тюмени выдают чистую воду?

Основные точки выдачи воды в городе работают с раннего утра до позднего вечера:

- ул. Чернышевского, 2а: 10:00–12:00;

- ул. Широтная, 80: 10:00–22:00;

- ул. Комбинатская, 54/1: 18:00–22:00;

- ЖК «Москва» (ул. Интернациональная): 12:00–21:00;

- ул. Геологоразведчиков, 23: 11:00–13:00 и 18:00–21:00.

Пункты также развернуты в отдаленных поселках, Боровский, Учхоз, Онохино, и на Московском тракте. Кроме того, круглосуточно доступны временные водоразборные колонки на улицах Дружбы, Щербакова и Беляева. Найти водоматы стоимостью 1 рубль за литр можно на геопортале Тюменской области.

Уточнить график движения машин можно по телефону кол-центра «Росводоканал Тюмень»: 8 (3452) 540-940.

Ранее мы рассказывали о том, что Тура в Тюмени преодолела пик паводка. Река начала медленно, но верно, уходить после выхода на пойму. За последние сутки уровень Туры уменьшился на три сантиметра и составил 892 сантиметра над нулем гидропоста. Подробности – в нашем материале.

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