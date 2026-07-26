Фото: Светлана Семенова.

«Дача — щедрая душа»: тюменка показала урожай на своем огороде в этом году. В Тюмени и области лето выдалось невероятно дождливым, у многих дачников из-за большого количества осадков погибли овощи, фрукты и ягоды. Но некоторым садоводам все-таки удалось вырастить приличный урожай в этом году, дачница Светлана Семёнова поделилась с редакцией «Комсомольская правда – Тюмень» плодами своей работы.

Дача — щедрая душа: невероятное разнообразие даров природы на участке тюменки

Фото: Светлана Семенова.

Фото: Светлана Семенова.

Глаз радуют и невероятной красоты цветы. Только посмотрите на это разнообразие даров природы.

Фото: Светлана Семенова.

«Я очень люблю выращивать помидоры. Бывало высаживала более 50 сортов. Самые плодоносные и любимые: «Соседская зависть», «Верлиока» - всегда очень много помидоров на кусте, прямо гроздями. Также нам нравятся помидоры необычной формы и расцветки: «Трюфели» разных цветов, у нас растут желтые, оранжевые, красные и черные. Любим садить новые сорта и смотреть как они себя чувствуют в теплице. Также один из самых любимых сортов «Поцелуй» от Партнера. Очень нравятся помидоры продолговатой формы, один из самых любимых «Челнок». Каждый год нас радуют яблони. Сорта, мы не знаем, так как их сажала еще бабушка, а она, к сожалению, не записывала. Также ежегодно радует урожай кабачков, всегда сажаем «Грибовские» и разные сорта желтых цветов, например, «Ананасный». Вообще на даче еще растет: груша, абрикос, слива, вишня войлочная и обычная, земляника, клубника, малина, в этом году начало плодоносить малиновое дерево, смородина (черная, красная, розовая), крыжовник (красный и зеленый), облепиха, черноплодная рябина, шиповник, дыня, арбуз. Из овощей растут огурцы, помидоры, морковка, свекла, капуста, картошка и зелень. Очень любим собирать мелиссу. В начале лета радуют пионы, весной – ландыши», — поделилась тюменская дачница Светлана Семёнова.

Фото: Светлана Семенова.

Фото: Светлана Семенова.

Особая гордость сибирячки — цветочные плантации на дачном участке. Каждый год тюменка высаживает несколько видов цветов. Тут шикарные пионы, мелисса и ясенец. Помимо цветов, у дачницы растут помидоры, огурцы, болгарский перец, малина и черная смородина.

«Тля, монилиоз и стерильная пыльца»: как спасти дачу в это мокрое лето

Июнь и июль в Тюменской области выдались дождливыми и одновременно жаркими. Не внушают оптимизма и прогнозы синоптиков на третий месяц лета — тепло вернется на большую территорию региона лишь в середине августа, а некоторые районы области продолжат заливать дожди. Особенно тревожит такая ситуация дачников, ведь избыток влаги становится причиной гибели урожая.

Фото: Светлана Семенова.

Тюменский агроном Елена Шадрина рассказала, к чему следует готовиться садоводам и как спасти урожай в этих неблагоприятных условиях. Из-за дождей и перепадов температур ягоды на кустах поражает монилиоз, а у томатов в теплицах опадает завязь.

Эксперт рекомендует не ждать милости от природы, а действовать:

Фото: Светлана Семенова.

- Ягодные кустарники: сразу после сбора урожая обработать смесью инсектицидов (от тли) и фунгицидов (от мучнистой росы).

- Капуста: срочно бороться с капустной молью, пока гусеницы молодые, иначе они съедят всё за считанные дни.

- Томаты: если опадает цвет — проливать всю теплицу раз в 5 дней настежь открывать двери для снижения температуры. При вершинной гнили плодов нужно подкормить кусты кальциевой селитрой, но потемневшие плоды не снимать, чтобы гниль не пошла дальше.

- Цветы: петунии тоже страдают от сырости. Чтобы кусты были пышными, нужно выщипывать семенные коробочки, обрезать рыхлые стебли до 15 см и подкармливать комплексным удобрением.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области появились редкие грибы — черные лисички. Богатый урожай можно собрать в лесах под Нижней Тавдой. Также особые грибы выросли в регионе возле Велижанского тракта и у Московского. По виду грибы похожи на обычные лисички, только черного цвета. Из-за этого некоторые грибники проходят мимо и не кладут их в свою корзинку. Подробности – в нашем материале.

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