Фото: Ольга Курочкина, ВК.

В Тюменской области появились редкие грибы — черные лисички. Богатый урожай можно собрать в лесах под Нижней Тавдой. Об этом сообщили местные жители и специалисты в социальных сетях. Также особые грибы выросли в регионе возле Велижанского тракта и у Московского.

По виду грибы похожи на обычные лисички, только черного цвета. Из-за этого некоторые грибники проходят мимо и не кладут их в свою корзинку.

Фото: Ольга Курочкина, ВК.

«Велижанский тракт. Черники очень мало, голые кусты», — делится жительница Тюменской области Татьяна Андреева.

Черные лисички — грибы с загадочными названиями и изысканным вкусом, известные далеко за пределами России. В Финляндии их зовут «черный рожок», в Германии — зловещая «труба мертвых», а во Франции — «труба смерти». В России этот гриб более известен специалистам как вороночник рожковидный.

На сегодняшний день черные лисички — признанный деликатес в Европе. В пищу употребляют только трубчатую воронку, а ножку обычно удаляют. Эти грибы обогащают вкус жареных и тушеных блюд, супов и соусов, а также служат основой для ароматных приправ. Особенно ценятся сушеные черные лисички, вкус которых становится еще более насыщенным. Они используются в приготовлении соусов.

Фото: Ольга Курочкина, ВК.

Кроме лисичек в Тюменской области выросли после проливных дождей и другие грибы: белые, подберезовики и шампиньоны. Периодически лесникам в регионе встречаются краснокнижные грибы: например, ежовик и саркосома шаровидная.

Напомним, что тюменцы страдают от погодной стихии уже несколько недель. Дожди и жара создают в регионе благоприятную атмосферу для развития паводка. Но не все тюменцы грустят. Рыбаки и грибники радуются. Очередная волна паводка принесла рыбакам приличный улов прямо в границах города, а после длительных осадков в тюменских лесах вырос хороший урожай грибов, рассказывают жители в тюменских пабликах и делятся снимками даров природы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени погода на День города порадует жителей теплом в +30 градусов, несмотря на небольшой дождь в пятницу. 24 июля начнется с небольшого дождя и температуры до +28 °C. Однако уже в субботу небо прояснится, станет малооблачно, а воздух прогреется до +27...+28 °C. В воскресенье, 26 июля, синоптики в Тюмени обещают потепление до +29...+30 градусов при переменной облачности. Подробности – в нашем материале.

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