День города Тюмень 2026: полная программа, перекрытия дорог и карта салюта на 25–26 июля. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 25 июля, в Тюмени отметят День города. На сайте информационного центра правительства региона опубликовали подробную программу. Основная часть празднования пройдёт в центре города. Показываем список мероприятий, где перекроют дороги, кто приедет в Тюмень с концертом и во сколько будет фейерверк. День города Тюмень-2026: полная программа, перекрытия дорог и карта салюта на 25–26 июля.

От хора Турецкого до шашлыков: полная программа Дня города в Тюмени

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени полным ходом идет подготовка к 440-летию города. Главное празднование развернется в последние выходные июля — с 25 по 26 число. Центром притяжения станет Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени, где с утра до вечера, с 9:00 до 22:00, будут идти концерты звезд, танцевальные батлы и выступления уличных театров.

Гастрономия и история:

- «Вкусная Тюмень»: весь день на Городской площади будет работать семейный гастрофест с бесплатными мастер-классами и шоу «Битва на шампурах».

Фото: администрация Тюмени.

- «У истоков Тюмени»: в сквере «Исторический» состоится реконструкция высадки воевод Ивана Мясного и Василия Сукина.

- Торт-гигант весом 440 кг: дегустация именинного угощения начнется в 17:00 на Городской площади.

Культура и музыка:

- Белорусские легенды: в 13:00 на площади 400-летия Тюмени выступит ансамбль «Песняры» («Вологда», «Беловежская пуща»).

Фото: администрация Тюмени.

- Вечерний блок: в 20:00 на сцену выйдет хор Турецкого, а также Полина Гагарина.

- Фейерверк: кульминацией субботы станет фестиваль фейерверков «Феерия огня» на набережной Туры в 22:00.

Нулевые вернулись: тюменцев ждут бесплатные концерты

В Тюмени на День города, 25 и 26 июля, выступят Полина Гагарина, группа «Корни» и ансамбль «Песняры». Об этом сообщили в городской администрации. Рассказываем, кто приедет на День города поздравить тюменцев.

Фото: администрация Тюмени.

Суббота, 25 июля (День города):

- 17:00. Концерт группы «Корни» в Парке дружбы России и Кореи. Хиты нулевых — «Я теряю корни», «Плакала береза».

- 20:00 – 21:00. Выступление хора Турецкого и группы «Сопрано» на площади 400-летия Тюмени.

- 22:00 – 23:00. Фестиваль фейерверков «Феерия огня» на набережной Туры.

Воскресенье, 26 июля:

- 13:00 – 14:00. Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

- 20:00. Главное событие дня — концерт Полины Гагариной на площади 400-летия Тюмени.

По словам замглавы Яны Зубовой, приезд Гагариной стал подарком городу от партнеров праздника.

Где смотреть салют в Тюмени 25 июля: карта лучших мест

В Тюмени 25 июля состоится кульминация празднования 440-летия — масштабный фестиваль фейерверков «Феерия огня». Запуск салюта начнется ровно в 22:00 с правого берега реки Туры.

Где смотреть салют в Тюмени 25 июля: карта лучших мест. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Из-за аномального паводка нижние ярусы набережной затоплены, поэтому найти хороший вид стало сложнее. Главными трибунами станут:

- Верхний уровень набережной: максимальная близость и отличная акустика, но огромная толпа (приходить за 2 часа).

- Мост Влюбленных: романтичный обзор всей панорамы, но очень тесно из-за людей.

- Заречные парки (левый берег): комфортная альтернатива центру со свободными местами на траве и видом на правый берег.

- Памятник Высоцкому у моста Челюскинцев: секретное место для тех, кто хочет избежать толпы и суеты центрального бульвара.

Центр Тюмени встанет на «стоп»: полная карта перекрытий дорог на 440-летие

Центр Тюмени встанет в выходные: властями была опубликована полная карта перекрытия дорог на День города — 440-летие.

Фото: администрация Тюмени.

Движение ограничат с 25 по 26 июля 2026 года. Основные перекрытия придутся на центр:

- Суббота (25 июля): Первомайская, от Герцена до Республики, Володарского, Орджоникидзе и Механическая будут закрыты почти весь день.

- Вечер субботы: с 18:00 полностью перекроют квадрат улиц Республики — Челюскинцев — Коммунистическая — Ленина для фейерверка.

- Воскресенье (26 июля): ограничения сохранятся на Хохрякова, Володарского и Береговой.

Водителей просят заранее планировать маршруты, так как парковки вдоль этих участков также будут закрыты.

Автобусы допоздна: как уехать из центра Тюмени после салюта

Фото: администрация Тюмени.

В День города, 25 июля, тюменский общественный транспорт будет работать по особому графику. Часть маршрутов перейдет на будничное расписание, а работа автобусов в целом продлится почти до полуночи.

Как сообщили в городской администрации, рейсы № 2, 30, 17, 25, 39, 48 и 55 будут ходить как в рабочий день. Остальные — по расписанию выходного дня.

После салюта, около 22:00, запустят спецрейсы от ключевых остановок:

- «Цветной бульвар-1» — маршруты № 17, 25, 30;

- «ул. Полевая» (в сторону Дома обороны) — № 2, 17;

- «Центральный рынок-1, -2» — № 28, 47, 55;

- «Сквер святителя Филофея» (на ДОК) — № 2.

Отправление будет осуществляться по мере наполнения салона, но не позднее 23:59.

В Тюмени запретят продавать водку и пиво на День города

В Тюмени на День города, 25 и 26 июля, вводится запрет на продажу алкоголя в магазинах. Ограничение действует с 8:00 до 23:00. Оно не касается кафе, ресторанов и магазинов беспошлинной торговли (Duty Free).

Нарушителей ждут штрафы. Запрет введен постановлением администрации № 69-пк от 04.05.2026 для обеспечения безопасности во время массовых гуляний.

Жаркий финал лета: какая погода ждет тюменцев в День города

В Тюмени на День города, 25 и 26 июля, ожидается жаркая погода до +30 градусов. Об этом сообщают сразу несколько сервисов прогноза погоды.

Жаркий финал лета: какая погода ждет тюменцев в День города. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В субботу после дождливой пятницы небо прояснится, станет малооблачно, воздух прогреется до +27...+28 °C.

В воскресенье синоптики обещают потепление до +29...+30 °C при переменной облачности.

«Горожан просим учитывать перекрытия центра из-за фейерверка, хотя автобусы будут ходить почти до полуночи», — напомнили в администрации.

Таким образом, тюменцы теперь знают, как отметить День города в Тюмени 2026: полная программа, перекрытия дорог и карта салюта на 25–26 июля - в нашем материале.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени из кранов течет вода с запахом болота, и люди начали массово жаловаться. Из-за этого многие горожане просто перестали использовать воду из-под крана для готовки еды. Как итог — в магазинах пропадает вода, а именно большие бутылки. Люди злятся: раз мы платим за вонючую воду, которую нельзя пить, должны ли мы вообще платить по счетам? Разбираемся, что с водой в Тюмени: почему она пахнет и нужно ли ее кипятить.

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