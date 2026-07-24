Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП
Завтра, 25 июля, в Тюмени отметят День города. На сайте информационного центра правительства региона опубликовали подробную программу. Основная часть празднования пройдёт в центре города. Показываем список мероприятий, где перекроют дороги, кто приедет в Тюмень с концертом и во сколько будет фейерверк. День города Тюмень-2026: полная программа, перекрытия дорог и карта салюта на 25–26 июля.
В Тюмени полным ходом идет подготовка к 440-летию города. Главное празднование развернется в последние выходные июля — с 25 по 26 число. Центром притяжения станет Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени, где с утра до вечера, с 9:00 до 22:00, будут идти концерты звезд, танцевальные батлы и выступления уличных театров.
Гастрономия и история:
- «Вкусная Тюмень»: весь день на Городской площади будет работать семейный гастрофест с бесплатными мастер-классами и шоу «Битва на шампурах».
- «У истоков Тюмени»: в сквере «Исторический» состоится реконструкция высадки воевод Ивана Мясного и Василия Сукина.
- Торт-гигант весом 440 кг: дегустация именинного угощения начнется в 17:00 на Городской площади.
Культура и музыка:
- Белорусские легенды: в 13:00 на площади 400-летия Тюмени выступит ансамбль «Песняры» («Вологда», «Беловежская пуща»).
- Вечерний блок: в 20:00 на сцену выйдет хор Турецкого, а также Полина Гагарина.
- Фейерверк: кульминацией субботы станет фестиваль фейерверков «Феерия огня» на набережной Туры в 22:00.
В Тюмени на День города, 25 и 26 июля, выступят Полина Гагарина, группа «Корни» и ансамбль «Песняры». Об этом сообщили в городской администрации. Рассказываем, кто приедет на День города поздравить тюменцев.
Суббота, 25 июля (День города):
- 17:00. Концерт группы «Корни» в Парке дружбы России и Кореи. Хиты нулевых — «Я теряю корни», «Плакала береза».
- 20:00 – 21:00. Выступление хора Турецкого и группы «Сопрано» на площади 400-летия Тюмени.
- 22:00 – 23:00. Фестиваль фейерверков «Феерия огня» на набережной Туры.
Воскресенье, 26 июля:
- 13:00 – 14:00. Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
- 20:00. Главное событие дня — концерт Полины Гагариной на площади 400-летия Тюмени.
По словам замглавы Яны Зубовой, приезд Гагариной стал подарком городу от партнеров праздника.
В Тюмени 25 июля состоится кульминация празднования 440-летия — масштабный фестиваль фейерверков «Феерия огня». Запуск салюта начнется ровно в 22:00 с правого берега реки Туры.
Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП
Из-за аномального паводка нижние ярусы набережной затоплены, поэтому найти хороший вид стало сложнее. Главными трибунами станут:
- Верхний уровень набережной: максимальная близость и отличная акустика, но огромная толпа (приходить за 2 часа).
- Мост Влюбленных: романтичный обзор всей панорамы, но очень тесно из-за людей.
- Заречные парки (левый берег): комфортная альтернатива центру со свободными местами на траве и видом на правый берег.
- Памятник Высоцкому у моста Челюскинцев: секретное место для тех, кто хочет избежать толпы и суеты центрального бульвара.
Центр Тюмени встанет в выходные: властями была опубликована полная карта перекрытия дорог на День города — 440-летие.
Движение ограничат с 25 по 26 июля 2026 года. Основные перекрытия придутся на центр:
- Суббота (25 июля): Первомайская, от Герцена до Республики, Володарского, Орджоникидзе и Механическая будут закрыты почти весь день.
- Вечер субботы: с 18:00 полностью перекроют квадрат улиц Республики — Челюскинцев — Коммунистическая — Ленина для фейерверка.
- Воскресенье (26 июля): ограничения сохранятся на Хохрякова, Володарского и Береговой.
Водителей просят заранее планировать маршруты, так как парковки вдоль этих участков также будут закрыты.
В День города, 25 июля, тюменский общественный транспорт будет работать по особому графику. Часть маршрутов перейдет на будничное расписание, а работа автобусов в целом продлится почти до полуночи.
Как сообщили в городской администрации, рейсы № 2, 30, 17, 25, 39, 48 и 55 будут ходить как в рабочий день. Остальные — по расписанию выходного дня.
После салюта, около 22:00, запустят спецрейсы от ключевых остановок:
- «Цветной бульвар-1» — маршруты № 17, 25, 30;
- «ул. Полевая» (в сторону Дома обороны) — № 2, 17;
- «Центральный рынок-1, -2» — № 28, 47, 55;
- «Сквер святителя Филофея» (на ДОК) — № 2.
Отправление будет осуществляться по мере наполнения салона, но не позднее 23:59.
В Тюмени на День города, 25 и 26 июля, вводится запрет на продажу алкоголя в магазинах. Ограничение действует с 8:00 до 23:00. Оно не касается кафе, ресторанов и магазинов беспошлинной торговли (Duty Free).
Нарушителей ждут штрафы. Запрет введен постановлением администрации № 69-пк от 04.05.2026 для обеспечения безопасности во время массовых гуляний.
В Тюмени на День города, 25 и 26 июля, ожидается жаркая погода до +30 градусов. Об этом сообщают сразу несколько сервисов прогноза погоды.
Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
В субботу после дождливой пятницы небо прояснится, станет малооблачно, воздух прогреется до +27...+28 °C.
В воскресенье синоптики обещают потепление до +29...+30 °C при переменной облачности.
«Горожан просим учитывать перекрытия центра из-за фейерверка, хотя автобусы будут ходить почти до полуночи», — напомнили в администрации.
Таким образом, тюменцы теперь знают, как отметить День города в Тюмени 2026: полная программа, перекрытия дорог и карта салюта на 25–26 июля - в нашем материале.
Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени из кранов течет вода с запахом болота, и люди начали массово жаловаться. Из-за этого многие горожане просто перестали использовать воду из-под крана для готовки еды. Как итог — в магазинах пропадает вода, а именно большие бутылки. Люди злятся: раз мы платим за вонючую воду, которую нельзя пить, должны ли мы вообще платить по счетам? Разбираемся, что с водой в Тюмени: почему она пахнет и нужно ли ее кипятить.
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