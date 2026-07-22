В Тюмени из-за запаха воды Роспотребнадзор посоветовал жителям ее кипятить. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени из кранов течет вода с запахом болота, и люди начали массово жаловаться. Из-за этого многие горожане просто перестали использовать воду из-под крана для готовки еды. Как итог — в магазинах пропадает вода, а именно большие бутылки. Люди злятся: раз мы платим за вонючую воду, которую нельзя пить, должны ли мы вообще платить по счетам? Разбираемся, что с водой в Тюмени: почему она пахнет и нужно ли ее кипятить.

Люди пишут гневные комментарии в социальных сетях, а некоторые напрямую обращаются к губернатору через доступные мессенджеры.

«Г-н губернатор, у вас в области экологическая катастрофа! Расскажите уже людям правду про невозможность использования воды!!», — пишет пользователь под ником «Дмитрий Марченко».

«С водой решать проблему будем в Тюменской области???? Или народ и дальше должен хлебать фекалии из-под крана???», — возмущается пользователь под ником «Элина Борта».

В пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень» объяснили, откуда взялась эта вонь.

Что говорят Водоканал и Роспотребнадзор

Специалисты заявили, что во всем виноват летний паводок и критическое падение кислорода в реке Туре. Из-за этого органика на дне начала гнить.

«Такого низкого качества исходной воды на Метелёвском водозаборе не было за всю историю наблюдений с 1981 года. Сейчас вода в Туре настолько плохая, что убрать запах полностью не смогут никакие фильтры».

При этом чиновники уверяют: пить её можно. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, они увеличили подачу порошкового угля сразу в 15 раз, изменили дозы реагентов и усилили проверки.

«Несмотря на это, мы делаем всё возможное и подаем воду, безопасную для человека... Запах относится к органолептическим показателям и сам по себе ничего не говорит о безопасности. Вода, подаваемая в город, безопасна для здоровья. Это подтвердили и в Роспотребнадзоре: с 16 июля пробы берем каждый день, проверяем даже тяжелые металлы и токсичность», — рассказали в тюменском «Росводоканале».

В компании объяснили, что «подаваемая вода соответствует нормативам безопасности, поэтому перерасчет и подвоз воды к домам не предусматривается».

«Рекомендуем кипятить воду в емкости»: советы от Роспотребнадзора

Сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области дали совет жителям, что делать прямо сейчас:

«По результатам исследований по состоянию на 20.07.2026 года вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия... В связи с несоответствием питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус) рекомендуется кипятить воду в открытой емкости перед употреблением».

Ранее мы рассказывали о том, что Тюменская область «поплыла». Регион накрыла вторая волна паводка. Уровень воды в Туре продолжает расти. Власти приняли решение ввести режим повышенной готовности в некоторых районах региона. Где в Тюменской области ввели режим ЧС на 22 июля 2026 года: гид по зонам потопа.

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