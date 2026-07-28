Тюменка отчаянно пытается спасти 9 кошек и 9 собак от паводка Фото: Дарья Макарова

Вода из-за небывалого летнего паводка наступает стремительно — и для семьи Анастасии Каримовой это уже не просто большая лужа во дворе, а настоящая трагедия. В частном доме в 1 переулке Гагарина, который сейчас едва держится под напором стихии, живут девять кошек, семь крошечных щенков и их родители. И если взрослые собаки ещё могут найти себе уголок повыше, то малышам приходится тяжелее всего: им трудно забраться в безопасное место, а если вода поднимется ещё немного, станет сложно даже их покормить.

Анастасия сквозь слёзы рассказывает, как с раннего утра она разрывается между спасением животных и попытками сберечь хоть что-то из домашнего уюта. Мебель приходится таскать с места на место, свет периодически отключается, готовить — почти подвиг.

Проснулись в воде

Но самое страшное случилось утром: её дочери — 19 и 10 лет — едва не погибли. Этот момент Анастасия не забудет никогда: ещё немного — и всё могло закончиться непоправимым.

Фото: Дарья Макарова

– Дочери легли спать на полу из-за жары. Старшая проснулась, повернула голову — и вдруг поняла, что ей нечем дышать. В панике распахнула глаза и увидела, что они с сестрой лежат в воде. Толкнула младшую, обе выскочили из дома, – рассказала с дрожью в голосе корреспонденту издания «Комсомольская правда – Тюмень» Анастасия.

Фото: Дарья Макарова

А ведь ещё вчера вечером, когда она вернулась с работы, всё казалось почти смешным. Соседи вышли на улицу, смотрели на огромную лужу и посмеивались. Кто-то заметил, что воды уже по колено, и скоро она хлынет через огород к другим участкам. Но тогда все лишь отмахнулись: мол, не может быть такого.

– Утром вода в доме была по щиколотку, сейчас уже по колено. Печку подмывает, урожай погиб, на участке два дома (один старшей дочери) — мы пока перебрались во второй, но и он вот-вот окажется под водой.

Деревянные поддоны плавают по участку, под ними по колено воды Фото: Дарья Макарова

Спасти животных

Сейчас главная забота Анастасии — вывезти животных. Звонят из питомников, уточняют возраст собак и кошек, пытаются помочь хоть как-то. Женщина готова отдать любимцев на время — лишь бы спасти их.

– Всех карапузиков наших любимых заберём потом обратно. Мы не представляем жизни без них, — с болью говорит она.

На зов о помощи уже откликнулись. Тюменка Дарья Макарова увидела сообщение в группе «Помощь бездомным животным «ЖиВи» г. Тюмень» во «ВКонтакте» и сразу же приехала. Сейчас она помогает спасать тех, кому тяжелее всего, — маленьких щенков. Каждый час на счету: вода прибывает, и промедление может стоить жизни самым беззащитным.

Фото: Дарья Макарова

– Воды во дворе действительно много, я приехала в резиновых сапогах, но этого оказалось не достаточно. Зачерпнула в них воды, – говорит девушка.

Режим ЧС

Напомним, 28 июля, ситуация вышла на новый, куда более тревожный уровень: в 12:00 в Тюмени и области официально ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Такое решение принял губернатор Александр Моор — на фоне того, как вода стремительно захватывает новые территории.

Утро вторника принесло неутешительные цифры: уровень воды в Туре достиг 877 сантиметров. За одни только сутки река поднялась ещё на 5 сантиметров, а критическую отметку она давно оставила позади — сейчас превышение составляет уже 27 сантиметров. По прогнозам специалистов, экстремальные значения будут держаться вплоть до 31 июля.

Река буквально теснит городские берега. Особенно напряжённая обстановка сложилась на улицах Береговой, Томской, Морской и ряде других — именно там сейчас кипит работа: спасатели и коммунальные службы развернули масштабную операцию, чтобы защитить жильё и не дать воде взять верх.

Власти не оставляют людей один на один с бедой. В постановлении чётко прописаны населённые пункты и адреса, попавшие в зону подтопления. Жители этих домов уже сейчас могут рассчитывать на единовременную материальную помощь — 15 675 рублей. Если список опасных адресов будет расширяться, новые локации оперативно добавят в перечень.

Когда паводок отступит, в дело вступят муниципальные комиссии: они обследуют пострадавшие жилые помещения. Тем, кто лишился имущества, помогут материально: при полной утрате вещей предусмотрена выплата в 156 тысяч рублей, при частичной — 78 тысяч.

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