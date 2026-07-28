В Тюменской области с 28 июля из-за паводка ввели режим ЧС. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пик паводка, которого так боялись синоптики, наступил. Во вторник, 28 июля, с 11:40 дня в Тюмени и области официально введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Такое решение принял губернатор Александр Моор на фоне стремительного подъема воды.

— Ситуация с паводком остаётся напряжённой, уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 сантиметров. В связи с этим сегодня с 12:00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня, — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Река Тура продолжает теснить городские берега. Утром 28 июля бот «Паводок.Инфо» зафиксировал новую высоту — 877 сантиметров. За последние сутки вода прибавила еще 5 сантиметров. Критическая отметка осталась далеко позади — сейчас река превышает её уже на 27 сантиметров.

По прогнозам специалистов, уровень будет держаться на экстремальных значениях вплоть до 31 июля. На улицах, попадающих в зону риска — Береговой, Томской, Морской и других — развернута масштабная операция по спасению жилья.

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