Почему воняет весь город? Роспотребнадзор нашел корень зла тюменского зловония. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Лето 2026 года в Тюмени рискует войти в историю как время коммунального коллапса. На горожан обрушилось двойное бедствие: неделю они не могут нормально дышать из-за запаха гари, и столько же времени — пить воду из-под крана.

Ночь открытых окон и вони

В социальных сетях тюменцы бьют тревогу уже несколько дней. Горожане жалуются на резкий химический запах, который сильнее всего ощущается ночью и под утро.

«Разберитесь, пожалуйста, с ситуацией — с запахом жженых куриц. Неделю невозможно дышать ночами и утрами. В квартирах духота, окна не открыть... С водой проблемы, с бензином, ещё и дышать нечем», — возмущается местная жительница Надежда А.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора нашли виноватого — это погода. По мнению санврачей, никакого конкретного источника выбросов нет, просто законы физики работают против людей:

«Изменение интенсивности запаха в разное время суток, в том числе его ослабление к утру, напрямую связано с метеорологическими факторами — в первую очередь с розой ветров и изменением скорости воздушного потока. В ночные часы при снижении температуры воздуха и ослаблении ветра загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое, из-за чего локально возрастает концентрация запахов. С наступлением утра усиление ветра и прогрев воздуха способствуют рассеиванию примесей — вследствие этого интенсивность запаха снижается. Управлением проводится выборочный мониторинг качества атмосферного воздуха в зоне жилой застройки города Тюмени и Тюменского района».

Когда вода пахнет историей Земли

Параллельно Тюмень задыхается от проблем с водоснабжением. Около недели из кранов течет жидкость с характерным болотным ароматом. Масштабы народного недовольства достигли федерального уровня — делом заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Многие горожане полностью отказались от готовки на водопроводной воде. Как итог — в магазинах исчезли пятилитровые бутыли, а люди начали задаваться вопросом об оплате счетов ЖКХ: если мы платим за вонючую воду, которую нельзя пить, должны ли мы вообще платить? Пока власти списывают всё на розу ветров, а водоканал обещает усилить очистку, интернет-пользователи включили режим самообороны через юмор. Вонючая вода в Тюмени стала главным мемом лета 2026 года. Соцсети и мессенджеры ежедневно пополняются новыми фотожабами и видео о «эликсире из Туры». Редакция «Комсомольской правды – Тюмень» даже выпустила подборку самых смешных шуток над происходящим, чтобы хоть как-то разрядить обстановку.

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