Танцующий город и Феерия огня: где гуляет Тюмень, гид по главным площадкам Дня города-2026. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году исполняется 440 лет со дня основания Тюмени. В прошлые годы праздник проходил не в одном месте, а в разных локациях, парках и скверах. В последние выходные месяца, 25 и 26 июля, в городе пройдут различные мероприятия, посвященные юбилею: от мастер – классов до бесплатных концертов. Рассказываем, как пройдет День города в Тюмени 25 июля 2026.

Праздничная программа Дня города в Тюмени 25 июля 2026

В субботу, 25 июля, будет торжественное собрание и праздничный концерт. Главная программа пройдет на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени – там же выступят музыканты, танцевальные коллективы. Всего организаторами запланировано проведение 62 мероприятий.

9:00 – 22:00. Семейный гастрофест «Вкусная Тюмень». Свои блюда и напитки представят «15/86 Азия», «СамиСусами», «LODKA», «Ермолаевъ», «Омар Хайам» и другие участники. В программе – бесплатные кулинарные мастер-классы, гастрономическое шоу «Битва на шампурах», где шеф-повара поборются за звание лучшего в приготовлении шашлыка, а также конкурсы с приятными призами.

10:00 – 19:00. Территория детства «Вседетитут». Место: Городская площадь. На торжественном открытии выступит: вокальная группа «Муз-токката»; модный семейный показ одежды; концерты детских коллективов с музыкальными миксами

10:15 – 13:30. Историческая реконструкция «У истоков Тюмени». Место: сквер «Исторический». Реконструкция перенесет зрителей в конец XVI века и позволит увидеть один из ключевых моментов в истории города — высадку воевод Ивана Мясного и Василия Сукина на берег реки Туры, с которой началось строительство первого русского города в Сибири.

12:30. Показательное выступление курсантов ТВВИКУ. Место: площадь 400-летия Тюмени.

13:00 – 14:00. Концерт белорусского ансамбля «Песняры». Место: площадь 400-летия Тюмени. Легендарный коллектив исполнит свои золотые хиты, среди которых любимые несколькими поколениями песни «Вологда», «Беловежская пуща» и «Косил Ясь конюшину».

14:00 – 20:00. Танцевальный фестиваль «Танцующий город». Место: Центральная площадь. В 14 часов стартуют мастер-классы по хип-хопу для детей до 7 лет от чемпионов мира в составе команды Формэйшн «Вера» Сергея Кудисова и Анастасии Охлопковой, а также балетный класс от Елены Романовой, художественного руководителя ансамбля классического танца «Антре». В 15 часов Кудисов и Охлопкова проведут занятие по хип-хопу для школьников, а Арсен Маталаев, солист ансамбля «Лезгинка» из Дагестана, начнет урок лезгинки. В 16 часов BBoy Murza с диджеем Вадимом Феликсовичем покажут брейкинг, а Александра Усова, чемпион мира по народному танцу и хореограф ансамбля «Юность Сибири», представит русский народный танец. В 17 часов Ангелина Мотолова и Лев Кленков, чемпионы России по бачате, научат карибскому миксу – бачате, а Арсен Маталаев проведет балетную мастерскую. В 18 часов Наталья Стройкина, чемпионка Италии по спортивным бальным танцам, покажет сальсу, а двукратный чемпион мира Павел Посохов с командой – медленный вальс.

В 20 часов Юлия Мелузова и Константин Дегтярев, руководители хастл-школы «Алгоритм», покажут хастл, а Антон Маянцев с живым танго-оркестром завершат программу аргентинским танго.

15:00 – 20:00. Фестиваль уличных театров «Энергия улиц». Место: Центральная площадь. В День города выступят уличные театры и артисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Они представят жанры цирка, акробатики, клоунады, музыки и театра.

16:00. Концерт группы «Корни». Место: парк российско-корейской дружбы.

17:00. Изготовление и дегустация торта весом 440 кг. Место: Городская площадь. Первый кусочек именинного угощения из рук главы города Максима Афанасьева на этом празднике получит семья, в которой в этом году родился 440-й ребенок по книге записи актов гражданского состояния.

19:00. Концертная программа. Место: площадь 400-летия Тюмени. Вечерняя программа с участием лучших творческих коллективов города.

20:00 – 21:00. Выступление хора Турецкого и группы «Сопрано». Место: площадь 400-летия Тюмени. В этот вечер на сцене прозвучат только живые голоса – классика, хиты и песни нескольких поколений.

22:00 – 23:00. Фестиваль фейерверков «Феерия огня». Место: набережная Туры. Гостей и жителей города ждет грандиозное пиротехническое шоу со сложными световыми композициями и масштабными огненными фигурами. Лучшей видовой точкой для наблюдения за панорамой станет правый берег набережной. В ожидании главных залпов атмосферу праздника поддержат выступления тюменских артистов и музыкальных коллективов.

13:00 – 14:00. На следующий день, 26 июля, в Тюмени состоится концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Место: площадь 400-летия Тюмени. Для зрителей прозвучат легендарные произведения из золотого фонда ансамбля: «Несокрушимая и легендарная», «Священная война», «Эх, дороги», «Смуглянка», «Журавли», «День Победы», «Прощание славянки», «Калинка» и другие композиции. Музыкальную программу дополнят яркие хореографические номера, включая «Казачью кавалерийскую», «Матросскую барыню», «Праздничный марш» и «Русскую плясовую».

20:00 – 21:00. Концерт Полины Гагариной. Место: площадь 400-летия Тюмени.

Ранее мы рассказывали о том, как будет работать общественный транспорт в Тюмени на День города. Подробности – в нашем материале.

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