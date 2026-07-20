График выходного дня с исключениями: какие тюменские маршруты изменят работу на День города. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени на День города, 25 июля, общественный транспорт будет работать почти до полуночи. Об этом сообщили в городской администрации.

Отправление автобусов от остановок будет осуществляться по мере максимальной наполняемости пассажирами при посадке, но не позднее 23:59. В целом работа маршрутов организована по графикам выходных дней.

Исключение составят маршруты № 17, 25, 30, 39, 48 и 55 — их запустят по графику будней. Тюменцы после фейерверка на набережной смогут сесть на автобусы на следующих остановках: «ул. Полевая» (в направлении Дома обороны) — маршруты № 2, 17; «Цветной бульвар-1» — № 17, 25, 28, 30, 47, 55; «ул. Первомайская» (в направлении заречной части города) — № 20, 48; «Сквер святителя Филофея» (в направлении ДОКа) — № 2; «Цветной бульвар-2» — № 15, 70; «ул. Мориса Тореза» — № 39 (в направлении ул. Московский тракт).

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