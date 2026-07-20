Названа дата возвращения в Тюменскую область аномальной жары до +30 градусов. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Погода готовит жителям Тюмени и области новую волну жуткой жары с температурой выше +30 градусов Цельсия. Как предвещает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», превышать отметку в три десятка дневная температура начнет с четверга, 23 июля 2026 года. В этот день ресурс предвещает в Тюмени +30 градусов, местами по региону – до +31.

На следующий день, 24 июля, дневная температура еще немного повысится и достигнет +32 градусов, аналогичная погода ожидается и 25 июля. Однако и это не предел – 26 июля жара только усилится: в Тюмени ожидается +32 градуса, по области – до +34 °C.

Отметим, неделя с 20 до 26 июля, судя по прогнозу, тоже будет жаркой, однако зной будет не таким сильным. Самыми жаркими днями недели ожидаются 22 и 26 июля, когда по северной половине области температура воздуха может достичь +30 °C.

Средняя температура воздуха в Тюмени за неделю, с 20 до 26 июля, составит +19…+25 градусов. Самым холодным днем станет понедельник, 20 июля, когда ночью в регионе похолодает до +19 градусов Цельсия. Жара накроет Тюменскую область в четверг, 23 июля, когда столбики термометров местами поднимутся до отметки в +30 градусов. Неделя будет пасмурной и дождливой. Осадки в регионе прогнозируются в понедельник, 20 июля.

В понедельник, 20 июля, по югу Тюменской области будет облачно с прояснениями, местами сильные дожди, в Уватском районе без существенных осадков. В отдельных районах гроза, днём возможен град. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, ограничением движения и ДТП, ограничением работы авиапредприятий в г. ишиме,Заводоуковском МО, Упоровском МО, Омутинском МО, Голышмановском МО, Бердюжском МО, Ишимском МО, Абатском МО, Казанском МО, Сладковском МО (местами сильные дожди, в Уватском районе без существенных осадков. В отдельных районах гроза, днём возможен град. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с).

Во вторник, 21 июля, в Тюменской области ожидается резкое потепление до +26 градусов, утром на юге региона прогнозируется туман, с температурой от +20 до 25 градусов, облачно с прояснениями. Ветер слабый северный, 2–3 м/с, порывы до 11 м/с. Давление в пределах нормы — около 750 мм рт. ст.

Аналогичная погода, но с небольшими уточнениями ожидается в Тюмени в среду, 22 июля. День будет тёплым и солнечным. Утром в Тюмени прогнозируется температура воздуха до +20 градусов Цельсия. К вечеру в областном центре похолодает до +22 градуса. Ночью – до +24. Ветер слабый юго-западный, 3–4 м/с, порывы до 15 м/с. Днем в Тюмени столбики термометров поднимутся до +27 градусов Цельсия.

Жара накроет Тюмень в четверг, 23 июля. В областном центре будет солнечно. В среднем в регионе температура воздуха составит +24…+28 градусов, ночью - до плюс 22, по области – до плюс 30 градусов. Ветер слабый западный, 3–4 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное давление: около 752 мм рт. ст.

В пятницу, 24 июля, в Тюмени температура от +23 до +28 градусов. Слабый восточный ветер 2–3 м/с, порывы до 9 м/с. Давление будет меняться: утром около 752 мм рт. ст., днём сохранится примерно на том же уровне, к вечеру и ночи опустится до 748–750 мм рт. ст. 24 июля в Тюмени влажность воздуха будет 45%.

В субботу, 25 июля, в Тюмени прогнозируется температура от +22 до +27 градусов. Солнечно, осадки на территории региона не ожидаются. Ветер слабый юго-западный, 3 м/с, порывы до 11 м/с. В этот день в Тюмени атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., ветер слабый, 2–3 м/с, с порывами до 10 м/с. Ночью в регионе похолодает до +20.

Снова жара ожидается в Тюменской области в воскресенье, 26 июля, максимальная температура воздуха за сутки в городе составит +22…+27 градусов, по области – до плюс 30. Этот день будет солнечным. Порывы ветра достигнут 5-6 метров в секунду. В Тюмени после заката столбики термометров в регионе опустятся до плюс 16 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что в Тюмени 16 июля прошел сильный ливень, который за считанные минуты превратил улицы города в реки. Дождь застал врасплох не только пешеходов, спешащих на работу, но и водителей — некоторые машины внезапно глохли посреди глубоких луж размером с небольшое озеро. Асфальт ушел под воду на некоторых улицах областного центра. Подробности – в нашем материале.

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