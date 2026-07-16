Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени сквер Нефтяников наконец дождался ремонта. На комплексное благоустройство территории, на которую горожане жаловались годами, мэрия выделила 2,2 миллиона рублей.

Сейчас власти ищут подрядчика — аукцион уже опубликован на портале «Госзакупки». В администрации уточнили, что пока определяются виды работ и точные сроки их проведения. Первым делом в сквере заменят старую плитку и тротуар.

Территория заметно обветшала. В некоторых местах плитка раскрошена или полностью отсутствует, а главный символ сквера — монумент в виде земного шара — зияет глубокой трещиной, писали местные жители в социальных сетях. По их словам, парк пришел в запустение накануне профессионального праздника нефтяников.

Сквер имеет для города особое значение. Его заложили в 1970-х годах как зеленый символ благодарности геологам, буровикам и строителям, освоившим сибирские недра. Пространство оформили в классическом стиле с четкой планировкой, аллеями из вековых тополей и лиственниц. К 2014 году его уже обновляли, добавив новую плитку и малые архитектурные формы. А в сентябре 2020 года здесь появилось металлическое сердце от работника завода «Электрон» Искандера Уразаева, собранное из деталей приборов к возобновлению работы предприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени активно готовятся к празднованию юбилея города. Одно из известных и узнаваемых мест областного центра – Цветной бульвар. На праздничное оформление Цветного бульвара к 440-летию города власти выделили чуть больше 30 миллионов рублей. Мастер – план садово – парковой композиции назвали «От истоков в будущее. Мы на правильном пути». Подробности – в нашем материале.

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