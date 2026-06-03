В Тюмени к 440-летию города благоустроят Цветной бульвар за 30 миллионов рублей. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени активно готовятся к празднованию юбилея города. Одно из известных и узнаваемых мест областного центра – Цветной бульвар. Его центральная прогулочная часть — важная достопримечательность — находится в хорошем состоянии. Однако тротуары во многих местах требуют благоустройства, а также праздничного украшения и дополнительного цветочного оформления. То же самое касается территории около входов и вблизи аттракционов.

На праздничное оформление Цветного бульвара к 440-летию города власти выделили чуть больше 30 миллионов рублей. Мастер – план садово – парковой композиции назвали «От истоков в будущее. Мы на правильном пути».

Тюмень потратит 30 млн на Цветной бульвар: в парке заменят бордюры и высадят редкие растения. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты поменяют старый асфальт на тротуарах на гранитную плитку и обновят покрытие проезжей части, обновят зону входов, а также парковки. Прогулочную зону для пешеходов сохранят. Работы по благоустройству пройдут в несколько этапов: 30 миллионов рублей выделено только на первый.

Кроме того, здесь будут установлены современные фонари и уличные торшеры. Помимо этого, специалисты озеленят территорию. Рабочие демонтируют тротуарные покрытия и бордюры. Подрядчика для запланированных работ выберут после 10 июня.

Также в рамках благоустройства на Цветном бульваре высадят рябины, можжевельник, гортензию – несколько видов, пузыреплодник калинолистный «Эмбер Джубили», кусты розы, альпийскую смородину, спирею березолистную «Тор» и другие уникальные растения.

Напомним, Цветной бульвар в Тюмени – это пешеходная развлекательная зона в центре города, расположенная между улицами Ленина, Первомайской, Орджоникидзе и Герцена. До 30-х годов XX века на этом месте находилась Базарная площадь, потом территория превратилась в городской сад, здесь установили аттракционы, арт-объекты и летний кинотеатр. Кардинальное преображение произошло в 2004 году — в честь 60-летия Тюменской области. По инициативе губернатора Сергея Собянина парк полностью перестроили. Стадион снесли, значительную часть деревьев убрали. На освободившемся месте построили цирк, спорткомплекс «Центральный», множество торговых павильонов, а в центре расположился самый большой в городе фонтан «Времена года». Территорию замостили плиткой, установили киоски, скульптуры и арт-объекты. Первоначально новый комплекс назывался «Пешеходный бульвар», но в 2007 году по результатам народного голосования был переименован в Цветной бульвар.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году Тюмень празднует 440-летие со дня основания, и парк решил приурочить к юбилею обновление одного из самых любимых горожанами аттракционов. Детали колеса обозрения находились на реконструкции. После завершения работ его вернули на привычное место. К юбилею города аттракцион получил новую иллюминацию – более яркую, динамичную и энергоэффективную. Она подчеркивает архитектуру конструкции и является эффектным украшением вечернего Цветного бульвара. А знаменитые светомузыкальные часы никуда не делись – они по-прежнему остались визитной карточкой парка. Подробности – в нашем материале.

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