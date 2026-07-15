Сохраняя наследие: на Ямале выпустят обучающую игру для детей на ненецком языке

На Ямале стартовал проект по сохранению языка тундровых ненцев. Нефтяная компания «Тюменнефтегаз», входит в структуру «Роснефти», выделила грант на создание уникальных образовательных материалов для детей.
Инициатива призвана защитить культурное наследие коренного народа Севера. Разработкой игрового набора «Аргиш знаний» займутся специалисты Департамента по делам коренных народов Ямала совместно с Ассоциацией преподавателей родных языков .
Название набора выбрано не случайно: аргиш — это традиционная караван оленьих упряжек, сакральная основа жизни кочевников. Обучающий набор будет состоять из карточек с ключевыми понятиями быта и природы Ямала. Такой подход поможет детям освоить лексику и выработать правильное произношение. В комплект также войдет брошюра с алфавитом и историей народа.
После согласования пособие внедрят в программы национальных школ-интернатов Ямала. Проект реализуется в Год единства народов России при поддержке нефтяников.