Сохраняя наследие: на Ямале выпустят обучающую игру для детей на ненецком языке

Фото: архив пресс-службы «Тюменнефтегаз».

На Ямале стартовал проект по сохранению языка тундровых ненцев. Нефтяная компания «Тюменнефтегаз», входит в структуру «Роснефти», выделила грант на создание уникальных образовательных материалов для детей.

Фото: архив пресс-службы «Тюменнефтегаз».

Инициатива призвана защитить культурное наследие коренного народа Севера. Разработкой игрового набора «Аргиш знаний» займутся специалисты Департамента по делам коренных народов Ямала совместно с Ассоциацией преподавателей родных языков .

Название набора выбрано не случайно: аргиш — это традиционная караван оленьих упряжек, сакральная основа жизни кочевников. Обучающий набор будет состоять из карточек с ключевыми понятиями быта и природы Ямала. Такой подход поможет детям освоить лексику и выработать правильное произношение. В комплект также войдет брошюра с алфавитом и историей народа.

Фото: архив пресс-службы «Тюменнефтегаз».

После согласования пособие внедрят в программы национальных школ-интернатов Ямала. Проект реализуется в Год единства народов России при поддержке нефтяников.