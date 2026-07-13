Погода готовит тюменцам грозовые «спецэффекты» и проливные дожди. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны предварительные данные о погоде в Тюменской области на неделю, с 13 по 19 июля 2026 года. Прогноз основан на показателях сервиса «Вентускай.ком». Неделя начнется резко: понедельник, 13 июля, стартует с раннего дождя, но затем принесет умеренную жару. В Тюмени воздух прогреется до +25 градусов Цельсия, на юге области — до +28, а на севере будет около +22 (в самых прохладных местах — всего +18). После обеда регион накроет дождь с грозой. Спрогнозированные погодные условия можно охарактеризовать как «грозовые спецэффекты».

На части территорий области их дополнит туман. Осадки в той же форме могут продолжиться 14 июля и во второй половине дня при потеплении до +26 градусов. Схожие погодные условия вероятны и в среду, 15 июля. Ночью ожидается +14…+19 градусов с дождями (местами сильными и с грозами), днем до +31 и местами с кратковременными дождями с грозами. Однако 16 июля в Тюмени и области имеется вероятность выпадения града в отдельных районах, предупреждают синоптики. Свои «порядки» по региону в течение всего дня может устанавливать шквалистый ветер порывами до 20 метров в секунду.

Средняя температура воздуха в Тюмени за неделю, с 13 до 19 июля, составит +19…+25 градусов. Самым холодным днем станет воскресенье, 19 июля, когда ночью в регионе похолодает до +10 градусов Цельсия. Жара накроет Тюменскую область во вторник, 14 июля, когда столбики термометров местами поднимутся до отметки в +30 градусов. Неделя будет пасмурной и дождливой. Осадки в регионе прогнозируются с 16 по 19 июля.

В понедельник, 13 июля, в Тюмени синоптики прогнозируют до +21 градуса днем, ночью столбик термометра опустится до +16 градусов. В течение дня облачно. Ветер северо-восточный. Утром – 3 м/с, днем и вечером – 4 м/с, ночью – 3 м/с. Влажность воздуха – от 58 до 81%. Давление – 747–750 мм ртутного столба. Ранее спасатели МЧС прогнозировали в регионе опасные погодные явления в Тобольске, Тобольском, Вагайском округах. В регионе ночью кратковременный дождь, местами сильный дождь, гроза. Днем местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северный, северо-восточный 7–12 м/с, при грозе порывы 15–20 м/с.

Во вторник, 14 июля, в Тюменской области ожидается резкое потепление до +25 градусов, утром на юге региона прогнозируется туман, с температурой от +16 до 22 градусов, облачно с прояснениями. Ветер слабый северный, 2–3 м/с, порывы до 11 м/с. Давление в пределах нормы — около 750 мм рт. ст.

Аналогичная погода, но с небольшими уточнениями ожидается в Тюмени в среду, 15 июля. День будет тёплым, но пасмурным, и есть вероятность дождя, но ближе к ночи. Утром в Тюмени прогнозируется температура воздуха до +20 градусов Цельсия, пасмурно. К вечеру в областном центре похолодает до +21 градуса. Ночью – до +17. Ветер слабый юго-западный, 3–4 м/с, порывы до 15 м/с.

Умеренное похолодание в Тюмени прогнозируется в четверг, 16 июля. В городе ожидается облачность. В среднем в регионе температура воздуха составит +17…+21 градус, ночью - до плюс 15, по области – до плюс 13 градусов. Ветер слабый западный, 3–4 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное давление: около 752 мм рт. ст.. Влажность в Тюмени составит 80-82%, возможна гроза. Если планируете дела на улице, советую взять зонт — дождь вероятен, а из-за порывистого ветра стоит быть аккуратнее с вещами, которые легко уносит.

В пятницу, 17 июля, в Тюмени температура от +17 до +23 градусов. Слабый восточный ветер 2–3 м/с, порывы до 9 м/с. Давление будет меняться: утром около 752 мм рт. ст., днём сохранится примерно на том же уровне, к вечеру и ночи опустится до 748–750 мм рт. ст.. Влажность тоже варьируется: утром около 49%, днём снижается до 33%, а к вечеру и ночи растёт (до 69% и почти 100% соответственно). Дожди и грозы прогнозируются в областном центре с раннего утра до позднего вечера.

В субботу, 18 июля, в Тюмени прогнозируется температура от +16 до +23 градусов. Малооблачно, осадки на всей территории региона. Ветер слабый юго-западный, 3 м/с, порывы до 11 м/с. В этот день в Тюмени атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., ветер слабый, 2–3 м/с, с порывами до 10 м/с. Ночью в регионе похолодает до +15.

Снова дождь ожидается в Тюменской области в воскресенье, 19 июля, максимальная температура воздуха за сутки в городе составит +15…+19 градусов, по области – до плюс 16. Этот день будет пасмурным. Порывы ветра достигнут 5-6 метров в секунду. В Тюмени ожидаются дожди и грозы днем и ночью. После заката столбики термометров в регионе опустятся до плюс 13 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что недели дождя и солнца в Тюменской области дали свои плоды. В регионе к июлю поспела малина и голубика. Любители тихой охоты бросились в леса, несмотря на нашествие комаров, где весьма успешно насобирали ведрами вкусные плоды. Рассказываем, где в Тюмени и области можно собрать малину и другие лесные ягоды.

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