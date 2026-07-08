Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области», в соцсети «ВКонтакте».

Недели дождя и солнца в Тюменской области дали свои плоды. В регионе к июлю поспела малина и голубика. Любители тихой охоты бросились в леса, несмотря на нашествие комаров, где весьма успешно насобирали ведрами вкусные плоды. Рассказываем, где в Тюмени и области можно собрать малину и другие лесные ягоды. О заветных местах тюменцы рассказывают на форумах, а также делятся фотографиями собранного урожая.

«Ягода – малина»: где в Тюмени и области растут лесные ягоды

Малина предпочитает опушки лесов, старые вырубки, лесные просеки и овраги. В этом году ягода поспела в районе Московского тракта. Вместе с ведром малины тюменцы вынесли из леса богатый урожай лисичек, сыроежек, груздей, подберезовиков и белых грибов.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области», в соцсети «ВКонтакте».

Периодически дикую малину в Тюменской области можно встретить по Ялуторовскому тракту, возле поселка Муллаши, а также в пределах Лесного пруда. Грибники напоминают, что малина – чувствительная ягода, она легко мнется, поэтому ее необходимо собирать в неглубокий контейнер. Что касается области, то жители Заводоуковска также похвастались богатым урожаем малины в этом сезоне.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области», в соцсети «ВКонтакте».

Голубика обычно растет во влажных низинах, на болотистых участках и в сырых хвойных лесах. В Тюменской области эту ягоду можно встретить в районе Андреевского озера, Черной Речки и Кулаково. Также голубика «обитает» по Велижанскому тракту и по Червишевскому, в пределах деревни Леваши. Эксперты советуют грибникам – новичкам при сборе ягод надевать резиновые сапоги.

Какие еще богатства природы можно встретить в Тюменской области?

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области», в соцсети «ВКонтакте».

Кроме ягод в тюменских лесах вовсю растут грибы. Дождливая и влажная погода благоприятно сказалась на грибницах в этом году, поэтому тюменцы с удовольствием делятся заветными полянками и фотографиями собранного урожая.

«Ездили сегодня на рыбалку в Ярковский район, обошла близлежащий лес, множество, просто сотни переросших Валуев, сначала не брала их, потом решила взять на баночку посолить, сыроежки, лисички, ни одного подберёзовика ни подосиновика, сгладил печаль одинокий и главное чистый белый березовый, сварили из всего этого (кроме Валуев) грибной суп, белый и сыроежки так бросила, лисички пережарила с луком на слив масле, вкусно получилось!!!», - пишут пользователи в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области», в соцсети «ВКонтакте».

Целые поляны лисичек собирают тюменцы в лесах по Червишевскому тракту и по Московскому. Белые грибы растут в районе Ирбитского, а также в пределах деревни Утяшево.

Комариная напасть: советы от опытных грибников

Погода и богатства природы благоволят тюменцам, но на их пути встало неожиданное препятствие - комариное нашествие. Грибники жалуются на противных насекомых, которые спешат испить кровушки любителей тихой охоты. В этом году из-за снежной зимы в регионе наблюдается настоящий комариный ад. В городе кровопийцы проникают в дома, а на улице подстерегают жителей после заката солнца. Опытные грибники в социальных сетях дали несколько бытовых советов, как спасти кожу от укусов противных насекомых.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области», в соцсети «ВКонтакте».

«Берешь деготь добавляешь в крем для рук и намазываешь где хочешь. Энцефалитка должна быть с сеткой, а на руках перчатки, не прокусываемые комарихой», - советуют грибники в тюменских группах.

«Полная экипировка в этом году - маскитка, джинсы попрочней, сапоги резиновые чтоб щиколотки не кусали, я беру резиновые обычные перчатки для посуды и руки целые, через тканевые прокусывают, сверху пшикаюсь от комаров, и на удачу отгонять их, веник из веток с листьями если прям атакуют. Снега много было так что и живности много», - отмечает пользователь под ников «Арина Александровна».

Ранее мы рассказывали о том, что в июле 2026 года на погодном фронте в Тюмени не стоит ждать перемен. До середины месяца в Тюменской области ожидается до +31 градуса и дожди. Подробности – в нашем материале.

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