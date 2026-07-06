В июле 2026 года на погодном фронте в Тюмени не стоит ждать перемен. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

До середины месяца в Тюменской области ожидается до +31 градуса и дожди. Такое мнение складывается из долгосрочного прогноза на первую половину июля 2026 года.

Согласно данным сервиса визуализации погоды «Вентускай», как минимум до 11-го числа на погодном фронте сохранится знойная погода. Ливни, которые прошлись по Тюменской области в начале месяца, снова нагрянут в регион, но уже не с такой мощью. Дневная температура воздуха при этом продолжит колебаться в диапазонах от +20 градусов к шести часам утра, +31 градус – днем и до +29 градусов Цельсия к 18:00.

Некоторые надежды на прохладу может дать северное направление ветра, но эти шансы невелики. Средняя скорость потока воздуха продержится на отметке в 2 метра в секунду с порывами до 9 м/с. Со второй половины лета прогнозируются осадки и падение среднесуточной температуры.

Средняя температура воздуха в Тюмени за неделю, с 6 до 12 июля, составит +19…+29 градусов. Самым холодным днем станет четверг, 9 июля, когда ночью в регионе похолодает до +18 градусов Цельсия. Жара накроет Тюменскую область в субботу, 11 июля, когда столбики термометров поднимутся до отметки в +35 градусов. Неделя будет пасмурной и дождливой. Осадки в регионе прогнозируются все 7 дней, кроме 6, 10 и 11 числа.

В понедельник, 6 июля, в Тюменской области ожидается переменная облачность, местами дождь. Температура ночью +19…+22 градуса Цельсия. Днем в регионе потеплело до +33 градусов. Ветер юго-западный, 2–3 м/с, порывы до 9 м/с.

Во вторник, 7 июля, в Тюменской области ожидается похолодание до +29 градусов, утром на юге региона прогнозируется небольшой дождь, с температурой от +20 до +31, облачно с прояснениями. Ветер слабый северный, 2–3 м/с, порывы до 11 м/с. Давление в пределах нормы — около 750 мм рт. ст.

Аналогичная погода, но с небольшими уточнениями ожидается в Тюмени в среду, 8 июля. День будет тёплым, но пасмурным, и есть вероятность дождя. Утром в Тюмени прогнозируется температура воздуха до +31 градуса Цельсия, пасмурно. К вечеру в областном центре похолодает до +20 градусов. Ночью – до +18. Ветер слабый юго-западный, 3–4 м/с, порывы до 15 м/с.

Умеренное потепление в Тюмени прогнозируется в четверг, 9 июля. В городе ожидается облачность. В среднем в регионе температура воздуха составит +20…+29 градусов, ночью - до плюс 18, по области – до плюс 16 градусов. Ветер слабый юго-западный, 3–4 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное давление: около 752 мм рт. ст.. Влажность в Тюмени составит 80-82%, возможна гроза. Геомагнитная обстановка спокойная (около 4 баллов). Если планируете дела на улице, советую взять зонт — дождь вероятен, а из-за порывистого ветра стоит быть аккуратнее с вещами, которые легко уносит.

В пятницу, 10 июля, в Тюмени температура от +19 до +29 градусов. Слабый южный ветер 2–3 м/с, порывы до 9 м/с. Давление будет меняться: утром около 752 мм рт. ст., днём сохранится примерно на том же уровне, к вечеру и ночи опустится до 748–750 мм рт. ст.. Влажность тоже варьируется: утром около 49%, днём снижается до 33%, а к вечеру и ночи растёт (до 69% и почти 100% соответственно).

В субботу, 11 июля, в Тюмени прогнозируется температура от +18 до +29 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер слабый юго-западный, 3 м/с, порывы до 11 м/с. В этот день в Тюмени атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., ветер слабый, 2–3 м/с, с порывами до 10 м/с. Ночью в регионе похолодает до +18.

Снова дождь ожидается в Тюменской области в воскресенье, 12 июля, максимальная температура воздуха за сутки в городе составит +23…+30 градусов, по области – до плюс 25. Этот день будет пасмурным. Порывы ветра достигнут 5-6 метров в секунду. В Тюмени ожидаются осадки днем и ночью. После заката столбики термометров в регионе опустятся до плюс 18 градусов.

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