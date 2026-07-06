День города 2026 в Тюмени завершит праздничный фейерверк. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Салют в Тюмени на День города - 2026 состоится 25 июля. В эту дату весь город будет отмечать главный праздник этого года. Основной площадкой торжеств снова площадь 400-летия, а также мероприятия запланированы в районе набережной у Туры. Салют на День города в Тюмени 25 июля 2026 года: во сколько и где будет.

В областном центре отказались от плавучей сцены на реке Тура в честь Дня города, однако субботний вечер всё равно завершится масштабным фестивалем фейерверков. Об этом сообщила заместитель главы города Яна Зубова во время пресс-конференции в понедельник, 6 июля.

По её словам, празднование 440-летия Тюмени пройдёт сразу на трёх основных площадках: это площадь 400-летия Тюмени, набережная реки Туры и Городская площадь.

«Мы будем пользоваться имеющейся инфраструктурой на набережной и в районе «Конторы пароходства». Плюс мы устанавливаем сцену на площади 400-летия Тюмени. И это — одна из главных площадок, которая будет работать и в субботу, и в воскресенье. Также у нас ещё есть одна очень большая площадка — это Городская площадь», — рассказала Яна Зубова.

Решение оптимизировать локации и зафиксировать именно эти три сцены было принято из-за высокого уровня воды в реке, пояснила заместитель мэра города Тюмени, добавив при этом, что фестиваль фейерверков обязательно состоится. Что касается салюта на День города в Тюмени: вместо него будет масштабное пиротехническое шоу под названием «Феерия огня».

— Субботний вечер 25 июля ознаменует праздничный фестиваль фейерверков, — подчеркнула заместитель главы города.

Напомним, что всего в план празднования включено более 300 мероприятий. Горожан начнут поздравлять уже с 24 июля: в этот день коллективы учреждений культуры будут проводить концерты в микрорайонах и отдалённых территориях.

— На 25 и 26 июля запланировано более 60 мероприятий, которые пройдут на разных площадках города, — добавила Яна Зубова.

Ранее мы рассказывали о том, где отметить День города в Тюмени с 24 по 26 июля 2026 года. В канун основного торжества пройдёт официальная церемония вручения наград, посвящённая юбилею, а также отдельное чествование почётных граждан города. В их честь на Текутьевском бульваре откроется уличная выставка, к памятнику Андрея Текутьева возложат цветы, а в ДК «Нефтяник» покажут театрально-музыкальное представление об истории и будущем региона. Фейерверк на День города в Тюмени завершит праздник: он будет 25 июля 2026 года. Подробности – в нашем материале.

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