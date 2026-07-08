Фото: База отдыха «Сосновый бор» | Тюменский зоопарк.

В зоопарке на базе отдыха «Сосновый бор» под Тюменью наконец разрешилась главная интрига последних недель: сотрудники учреждения официально установили пол недавно родившегося детеныша кенгуру.

Родителями малыша, который долгое время скрывался от посторонних глаз в материнской сумке, стали местные питомцы — пара по кличке Леля и Крош. Поскольку новорожденные кенгурята появляются на свет слепыми, голыми и проводят первые месяцы жизни в безопасности сумки, прикрепившись к соску, разглядеть их особенности практически невозможно. Лишь когда малышка начала проявлять самостоятельность и высовываться наружу, ветеринарам удалось провести осмотр.

Видео: База отдыха «Сосновый бор» | Тюменский зоопарк.

Раскрыть давнюю загадку решили торжественно — с помощью гендер-пати. Как сообщила Юлия Шамсутдинова, заместитель директора Тюменского зоопарка, у пары родилась девочка. Сотрудники питомника еще не выбрали имя для новой обитательницы, но готовы выслушать предложения от горожан.

Стоит отметить, что появление самки стало радостным событием для всего региона. Ранее в другом тюменском учреждении — зоопитомнике «У Лукоморья» — также появилась на свет кенгуренок-девочка редкого окраса альбиноса. Изначально специалисты ошибочно приняли ее за мальчика и дали кличку Брашик, однако позже, заметив красные глаза и светлые реснички, исправили ошибку. Теперь новой обитательнице «Соснового бора» тоже предстоит получить уникальную кличку от жителей города.

Особенности беременности кенгуру: полностью отсоединиться от матери детёныш готов только к 8 месяцам, когда уже не помещается в сумку. Даже после этого он ещё какое-то время возвращается в сумку за защитой и кормлением. Как только малыш закрепился в сумке, самка может снова забеременеть. Новый эмбрион «замирает» в развитии и ждёт своего часа. Он начинает расти, только когда старший детёныш подрастёт и начнёт покидать сумку.

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