В Тюмени коммунальщики пересядут на велосипеды для инспекций ремонта сетей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени чиновники решили кардинально сменить формат проверок и отказаться от служебных автомобилей. Теперь руководители департамента ЖКХ планируют проводить инспекции на велосипедах. Коммунальщики решили совместить приятное с полезным.

Главы ЖКХ региона хотят сесть на экологичные велосипеды и проехать по ключевым точкам, где сейчас идет масштабный ремонт теплосетей. Ранее в департаменте региона рассказывали о том, что для тюменских чиновников такой подход станет абсолютным новшеством. Ожидается, что первый «зеленый» велорейд по улицам города состоится уже на следующей неделе. Эту информацию подтвердили редакции «КП-Тюмень» в пресс-службе департамента ЖКХ региона.

«Специалисты департамента и подведомственных организаций часто используют велосипеды для личного передвижения. Сейчас обсуждается совместный велосипедный рейд по местам ремонта теплотрасс с представителями администрации города Тюмени и УСТЭК», - ответили в департаменте на официальный запрос журналиста.

Напомним, в Тюменской области 23 июня ввели временные ограничения на отпуск автомобильного топлива, чтобы стабилизировать ситуацию на АЗС и не допустить спекуляций. На некоторых заправках в регионе действуют следующий ограничения: в населённых пунктах – 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассе – 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена. При этом на заправку сжиженных углеводородных газов никакие ограничения не распространяются. Как пояснил глава Тюменской области Александр Моор, эти меры приняты «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции».

Параллельно с этим, цены на автомобильное топливо в регионе растут. Ранее мы публиковали отчет Росстата о мониторинге цен на рынке бензина и дизеля в Тюменской области. На сегодняшний день стоимость бензина, дизеля и газа в регионе увеличились в среднем на 10%-13%. По сравнению с цифрами прошлого года, то цены на автомобильное топливо выросли на 20%-23%. Подробности – в нашем материале.

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