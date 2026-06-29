Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Тюмень снова затопил проливной дождь. По прогнозам разных сервисов погоды, он будет идти до самой ночи. Тюменцы делятся кадрами с затопленными территориями. Ливень настиг горожан даже в помещении. Показываем последствия проливного дождя в Тюмени на 29 июня 2026 года.

Согласно прогнозу синоптиков, в областном центре за сутки сегодня выпадет половина месячной нормы осадков – 38 мм. Нормой для июня в Тюмени считается 65 мм.

Дождь прошел и в центре города, и на Лесобазе. Попало и в другие районы города, например, в Заречном. Ливень затопил ТРЦ «Солнечный». Там вода просочилась в здание, залив пол и стены.

Настоящий коллапс происходит на дорогах в городе. Ливневки совсем не справляются. Автомобили буквально дрейфуют по магистралям. В некоторых местах вода доходит до крыш автомобилей. Так, сложная обстановка складывается в районе кольца Мельникайте – 50 лет Октября, у Пермякова и Республики.

«Город плывет, в море…», - комментируют кадры, опубликованные в социальных сетях пользователи.

Улицы Эрвье и Широтная ушли под воду, заявляют горожане. В три часа дня тюменцев напугал звук грома. Как и обещали синоптики, на Тюмень 29 июня обрушилась гроза, в области пишут о крупном граде, к вечеру порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду

А такие видео шлют в чаты мэра Тюмени Максима Афанасьева. Кажется, ливневки снова не выдерживают.

«Заречный тонет», - пишут пользователи в соцсетях.

Тем временем тюменцам отвечают в мэрии:

«В администрации города Тюмени создан постоянно действующий Штаб по ликвидации последствий НПЯ метеорологического характера. Накануне было проведено его заседание, определены задачи всем профильным организациям и службам по подготовке к встрече с непогодой. На данный момент есть сообщения о существенном подтоплении территории на перекрестке улиц Василия Гольцова и Прокопия Артамонова, а также на улице 30 лет Победы. В данные районы службы поехали в приоритетном порядке».

Напомним, что при угрозе жизни, здоровью или имуществу жителям рекомендуется звонить на единый номер 112; по вопросам отсутствия коммунальных ресурсов – обращаться по телефону 8 (3452) 45-15-20.

Кстати, о дожде мы предупреждали ранее в подробном прогнозе погоды на неделю, с 29 июня по 5 июля. Также метеорологи ожидают в Тюменской области потепление до +27 градусов. Небольшое ослабление осадков специалисты Обь-Иртышского УГМС обещают во вторник, 30 июня. На ночь прогнозируется до +15, тогда как днем – до +23.

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