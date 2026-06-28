Фото: администрация Тюмени.

Велосипедная прогулка в Гагаринском парке для одного из спортсменов завершилась травмами и обращением в больницу. Житель Тюмени Олег Станевский въехал в столб из-за якобы некачественной организации мероприятия. В субботу, 27 июня, в Гагаринском парке был организован массовый забег «5 верст», люди бежали в том числе по велодорожке, которая предназначена для двухколесных транспортных средств.

Олег вместе с женой выехали на велотренировку, но им не удалось ее завершить.

«Участники не соблюдали разметку и никаких правил безопасности. А также не проводится никакой инструктаж техники безопасности, так как было массовое мероприятие. Со взрослыми принимают участие в забеге также и их маленькие дети, на самокатах. И очередной ребёнок внезапно вылетел на своем самокате навстречу, практически под колеса. Мой муж чтобы избежать наезда стал сворачивать на обочину, и влетел в железобетонный столб. Получил значительные ушибы, ссадины и перелом. А если бы вовремя не среагировал, то все перечисленное получил бы ребёнок или кто-то из других участников!», - рассказала супруга пострадавшего спортсмена.

Фото: Олег Станевский.

Велосипедисты обратились к мэру города и попросили проводить массовые забеги на пешеходных зонах или в районе набережной. Кроме того, отмечает супруга пострадавшего тюменца, велодорожка, по которой бежали спортсмены, якобы не была перекрыта. Из-за удара о дерево Олег сломал ключицу. К счастью, голову спас шлем.

«Полное отсутствие со стороны бегунов «5 верст» волонтеров. Во-вторых, отсутствие инструктажа по мерам безопасности при проведении массовых мероприятий. Недопустимо присутствие на велодороге детей. Между тем, чтобы сбить ребенка или въехать на полной скорости в столб, я выбрал столб. Организаторы отказались от того, что ими проводилось мероприятие», - поделился пострадавший спортсмен.

Велосипедист утверждает, что при въезде со стороны улицы Мельникайте волонтер отсутствовал, а въезд не был перекрыт лентой. Очевидцы ДТП же заявили, что велосипедист «мог снизить скорость или спешиться, видя перед собой толпу бегущих людей».

«В парке давно установлены информационные таблички с указанием времени забега. Там написано: внимание, каждую субботу с 9:00 до 10:00 проводится забег 5 вёрст. Этот забег - федеральное мероприятие, направленное на оздоровление граждан РФ. Также перед каждым забегом проводится инструктаж, это подтвердят все участники…Во время забега бегут не только участники 5 верст, а идут просто гуляющие люди: родители с детьми, животными, пенсионеры со скандинавскими палками и без них», - уточняют бегуны.

Инструктаж перед забегом «5 вёрст» — это короткая, но очень важная часть мероприятия, которую проводят волонтёры специально для новичков, уточнили в тюменской мэрии.

«Волонтёр, который проводит инструктаж, показывает схему трассы и подробно объясняет, где и как нужно поворачивать, на что обращать внимание на поворотах и сложных участках. Для ориентира на маршруте расставлены фишки и конусы. В забеге можно участвовать с коляской или собакой (на коротком поводке). Детей до 11 лет нужно обязательно сопровождать взрослым, а ребята 11–13 лет могут бежать самостоятельно, но на старт должны прийти с родителем. В конце волонтеры просят быть внимательными к другим участникам. Если кому-то станет плохо, нужно остановиться и помочь или как можно быстрее сообщить организаторам. После инструктажа обычно проводится лёгкая разминка, а затем — сам старт. Чтобы спортсмены точно не пришли к финишу последними, в строю есть специальный замыкающий волонтёр. Он бежит последним и следит за участниками», - прокомментировали организаторы массового забега.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области пьяный водитель на KIA Optima насмерть сбил велосипедиста и врезался в жилой дом. Подробности ДТП – в нашем материале.

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