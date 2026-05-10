В Тюменской области пьяный водитель на KIA Optima насмерть сбил велосипедиста и врезался в жилой дом

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью, 10 мая, в селе Менжинском Сладковского района Тюменской области. Нетрезвый водитель насмерть сбил мужчину на велосипеде, а затем врезался в жилой дом и пробил в нем стену.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, за рулем KIA Optima находился житель Тюмени. Он приехал в Менжинское в гости, где порядком выпил , а затем сел за руль. На улице Карла Маркса водитель сбил насмерть 47-летнего велосипедист, который двигался в попутном направлении с автомобилем. Погибший был в тёмной одежде, без световозвращающих элементов. После этого автомобиль въехал в одноэтажный частный жилой дом, пробив в нем стену насквозь.

Водитель KIA Optima был в состоянии алкогольного опьянения - 0.87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина в момент ДТП тоже получил травму и доставлен в больницу. Его 35-летняя пассажирка не пострадала. ‌ Обстоятельства ДТП выясняются.