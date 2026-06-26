Тюменская туристка «разбухла» на пляже: масло для загара превратило ботокс в кашу. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Блогер из Тюмени по имени Аделия столкнулась с пугающей реакцией организма во время отпуска в Абхазии. Девушка, сделавшая инъекции ботокса за две недели до поездки, решила быстро загореть и использовала масло для интенсивного загара.

Внезапно после шести часов на палящем солнце её лоб сильно отек и стал настолько мягким, что от прикосновений и кепки оставались вмятины. По словам девушки, препарат «поплыл» из-за перегрева. Через два дня отёк распространился на глаза и гортань, из-за чего оставшуюся часть отпуска пришлось лечиться антигистаминными препаратами.

«Ботокс я сделала первый раз в жизни, на тот момент мы еще не планировали ехать в отпуск. Мне уже 32, как будто пора. Я думала так. Теперь я думаю, что больше ничем подобным заниматься не буду…Ночью почувствовала боль и давление на переносице. Я никогда не обгорала, всегда прекрасно ложился загар, даже без использования вспомогательных средств», - рассказала Аделия в социальных сетях.

Теперь блогер советует всем быть осторожнее с маслами для загара и отдавать предпочтение солнцезащитным кремам.

Фото: adeliyaami.

Врачи отмечают, что сам по себе ультрафиолет не разрушает ботулотоксин. Однако обычно косметологи советуют повременить с загаром после процедуры. Во-первых, перегрев усиливает кровоток. Когда кожа нагревается, сосуды расширяются, кровь приливает к лицу. В первые дни после инъекций препарат ещё не успел окончательно «зафиксироваться» в целевых мышцах. Усиленный кровоток повышает риск того, что ботулотоксин немного сместится за пределы запланированной зоны. Во-вторых, ультрафиолет повышает чувствительность кожи, что может привести к отеку лица и пигментации.

Поэтому врачи обычно рекомендуют воздержаться от активного солнца и солярия примерно на 10–14 дней — как раз до того момента, когда токсин полностью закрепится в мышцах. Во время прогулок на улице под солнцем, медики советуют носить шляпу с широкими полями и использовать солнцезащитные крема с высоким SPF.

Ранее мы рассказывали о том, что туристку из Тюмени насмерть сбил поезд на железнодорожном переезде на Шри-Ланке. Молодая девушка Александра Т. пыталась проскочить пути на электробайке в небольшом прибрежном городке Ахангама утром в воскресенье. Как стало известно журналисту «Комсомольской правды - Тюмень», Александра ехала с пляжа, где проводила время с друзьями, когда попала в ДТП. Подробности – в нашем материале.

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