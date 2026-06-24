Бензин в Тюмени: последние новости на 24 июня 2026. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области с 23 июня ограничили продажу бензина и дизельного топлива. Власти ввели запрет на покупку свыше 40 литров бензина в одни руки и 80 литров дизеля – это в городе, на федеральных трассах – по 40 литров бензина, до 100 литров дизельного топлива. Ограничения были введены для стабилизации ситуации с нефтепродуктами и устранения спекуляций в регионе. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. Однако несмотря на своевременные меры, некоторые жители остались недовольны ограничениями и возмутились сильнейшим ростом цен на местных АЗС.

Бензин в Тюмени: последние новости на 24 июня 2026

Жители Тюменской области в социальных сетях под новостью об ограничении на продажу автомобильного топлива выкатили ряд жалоб и недовольство. Водители согласились с действиями властей для устранения спекуляций на рынке, но остались возмущены резким подорожанием бензина в регионе за последний месяц.

«Следили бы за ценами, такого не было!», - возмущается Гульзара Раджабова,. «А вообще цены на топливо как-то и кем-то регулируются? Или как хочу так верчу... Или это такое спекулятивное регулирование ажиотажа!!», - пишет Юрий Власов. «Почему на ТПК заправках такая цена на топливо в чем причина?», - спрашивает Сергей Лепунов. «Вы видели на ТПК 84 рублей 92, на 20 рублей взлетел», - жалуется Кайрат Нурпиисов. «А что с ценами на топливо? Они как-то будут регулироваться», - пишет Мария Тарасова.

Напомним, что на заправку сжиженных углеводородных газов в Тюменской области никакие ограничения не распространяются. По словам губернатора Александра Моора, ограничительные меры приняты «во избежание искусственного ажиотажа на заправках».

«Правительство Тюменской области находится на связи с компаниями-участниками топливного рынка. Необходимые запасы в регионе имеются, поэтому поводов для покупки бензина и дизеля впрок нет! Следим за развитием событий», - заявили в ответ на запрос редакции «КП-Тюмень» в департаменте тарифной и ценовой политики региона.

Что же происходит с бензином в Тюмени: актуальные цены на 24 июня 2026

В Тюменской области, несмотря на ограничения, топливо есть, а стабилизационные меры носят временный характер. Однако наблюдается повсеместный рост цен, особенно в частных сетях.

На заправках тюменского оператора «Кондор» зафиксирован самый сильный скачок: АИ-95 подорожал на 24,5 рубля (до 92 рублей), АИ-92 — на 19 рублей (до 81,5), а дизель — на 21 рубль (до 95). У других местных сетей («ТПК «Газ», «Н-1») топливо также подорожало на 6–17 рублей.

Наиболее критическая ситуация сложилась в отдалённых районах, где частные АЗС являются монополистами. Так, в посёлке Маслянский литр АИ-95 стоит 110 рублей, а в Гагарино дизельное топливо продают по 150 рублей.

В крупных узлах, таких как Ишим и Тобольск, цены ниже и составляют в среднем от 70 до 84,5 рублей за бензин и от 80 до 95 рублей за дизель. Для сравнения, на федеральных сетях («Лукойл», «Газпром») цены пока ниже, но также демонстрируют рост.

Тюменская ФАС инициировала расследование на рынке топлива

ФАС инициировала расследование на рынке топлива в Тюменской области. Региональные АЗС попали под пристальный контроль антимонопольщиков. Компании должны раскрыть детали ценообразования. Надзорный орган усилил мониторинг в регионе.

Федеральная антимонопольная служба активизировала проверки на рынке топлива, сосредоточив внимание на автозаправочных станциях. Причиной стали резкие изменения стоимости бензина и дизельного топлива, что вызвало обеспокоенность как среди автомобилистов, так и среди участников отрасли.

«ФАС по Тюменской области осуществляет постоянный мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов и анализирует его на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства. В настоящее время Тюменское УФАС России осуществляет контроль за экономической обоснованностью стоимости нефтепродуктов. Проводится работа по установлению в действиях операторов розничного рынка нефтепродуктов признаков нарушения антимонопольного законодательства. Антимонопольный орган продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке и принимать меры в рамках своих полномочий. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством», - сообщили последние новости о бензине в Тюменской области на 24 июня 2026 в пресс-службе регионального управления ФАС.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области участились случаи кражи велосипедов. Накануне днем сотрудники отдела МВД в Тобольске объявили в розыск преступника, который похитил оставленный без присмотра велосипед у дома №14 на Первомайской улице. Мужчин взял транспорт без спроса и спокойно покинул с ним территорию. Подробности – в нашем материале.

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