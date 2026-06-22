Жара в Тюменской области спадет: на смену зною придут дожди и сентябрьская прохлада

После аномальной жары в Тюменской области похолодает до сентябрьской температуры. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Утомительная жара в Тюменской области ослабнет с 24 июня 2026 года. На эти сутки в регионе прогнозируются дожди и грозы. Дневная температура в регионе 25 июня 2026 года составит +19 градусов Цельсия.

В субботу, 27 июня, в Тюменской области аналогично передают сильные дожди и падение дневной температуры воздуха до +14 градусов Цельсия. В соответствии с прогнозом сервиса «Вентускай.ком» 26 июня 2026 года дневная температура в регионе и вовсе упадет до сентябрьского показателя в +12 градусов Цельсия.

Как передают прочие сервисы, публикующие долгосрочный прогноз, июль в Тюменской области в целом ожидается аномально холодным и дождливым. Гидрометцентр РФ прогнозируют приятный август для тюменцев. Согласно вероятному прогнозу синоптиков, последний месяц лета в регионе будет теплым, а температура воздуха на один градус выше климатической нормы.

Фото: Гидрометцентр РФ.

Средняя температура воздуха в Тюмени за неделю, с 22 по 28 июня, составит +13…+34 градусов. Самым холодным днем станет пятница, 26 июня, когда ночью в городе похолодает до +13 градусов Цельсия. Неделя будет пасмурной и дождливой. Осадки в регионе прогнозируются в первую половину недели, с 22 по 25 июня. «Сухие» дни ожидаются 25, 26, 27 и 28 июня.

Фото: Гидрометцентр РФ.

В понедельник, 22 июня, в Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер слабый юго-восточный, примерно 5 м/с (с порывами до 9 м/с), влажность около 58%, давление 748 мм рт. ст. Температура ночью +19…+22 градуса Цельсия. Днём местами кратковременный дождь, гроза. Температура днем в регионе до +33 градусов, местами +27…+34.

Во вторник, 23 июня, в Тюменской области ожидается небольшой дождь, температура от +19 до +27 градусов Цельсия, утром ветер северо-западный (до 10 м/с порывами), днём и вечером южный (до 11 м/с порывами). Давление в пределах нормы — около 750 мм рт. ст. Температура воздуха от +23 до +28 градусов. Прогнозируется небольшой дождь и туман. Осадки в областном центре начнутся ночью и продолжатся до позднего вечера.

Аналогичная погода, но с небольшими уточнениями ожидается в Тюмени в среду, 24 июня. День ожидается тёплым, но пасмурным, и есть вероятность дождя. Утром в Тюмени прогнозируется температура воздуха до +21 градуса Цельсия, пасмурно. Днем в областном центре потеплеет до +25 градусов, а к вечеру похолодает до +22 градусов. Ночью – до +16. Ветер юго-западный и южный, в течение дня от 3 до 4 м/с, с порывами до 12 м/с. Давление в пределах нормы — около 749–750 мм рт. ст. Из-за пасмурной погоды и вероятности осадков синоптики советуют взять с собой зонт, если планируете долго быть на улице.

Умеренное похолодание в Тюмени прогнозируется в четверг, 25 июня. В городе ожидается облачность. В среднем в регионе температура воздуха составит плюс +20…+23 градусов, ночью похолодает до плюс 15 градусов в Тюмени, по области – до плюс 13 градусов. Ветер в течение дня юго-западный и юго-восточный, в среднем около 3–5 м/с, с порывами до 10 м/с. Давление будет меняться: утром около 751 мм рт. ст., днём опустится до 746 мм рт. ст., к вечеру и ночи вернётся к 747–748 мм рт. ст.. Влажность тоже варьируется: утром около 70%, днём снижается до 30%, вечером и ночью снова растёт (около 48–61%).

Сентябрьская погода ожидается в Тюменской области в пятницу, 26 июня. В целом день в городе ожидается тёплым, но есть важный нюанс: вероятность дождя довольно высокая. Утром в областном центре прогнозируется до +23 градусов, ясно. Днем в Тюмени потеплеет до +24, к вечеру на город обрушится дождь. Ночью в регионе похолодает до +12 градусов Цельсия. Ветер в течение дня южный, от 2,5 до 3,9 м/с. Давление будет меняться: утром около 752 мм рт. ст., днём сохранится примерно на том же уровне, к вечеру и ночи опустится до 748–750 мм рт. ст.. Влажность тоже варьируется: утром около 49%, днём снижается до 33%, а к вечеру и ночи растёт (до 69% и почти 100% соответственно).

В субботу, 27 июня, в регионе ожидается переменная облачность, осадки в этот день не прогнозируются. Столбики термометров за сутки поднимутся до отметки в плюс 25 градусов. В этот день в Тюмени атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., ветер слабый, 2–3 м/с, с порывами до 10 м/с. Ночью в регионе похолодает до +14.

Снова дождь ожидается в Тюменской области в воскресенье, 28 июня, максимальная температура воздуха за сутки в Тюмени составит +20…+23 градусов, по области – до плюс 19. Этот день будет пасмурным. Порывы ветра будут достигать 5-6 метров в секунду. В городе ожидаются осадки днем и ночью. После заката столбики термометров в Тюменской области опустятся до плюс 18 градусов. В областном центре за неделю выпадет до 1 мм осадков.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что тюменцев повергло в шок затопленное Червишевское кладбище. На выходных в пабликах жители пожаловались на состояние «Червишево – 2», расположенном в 22-х километрах от города. Проливные дожди в Тюмени затопили большую часть кладбища. В последних рядах действующих могил стоит мутная грязная вода, перемешанная с песком. На свежем отсыпанном участке за ними хорошо видны «ручейки» и борозды стока — вода с поднятой песчаной подушки просто уходит вниз, прямо на захоронения. Подробности и ответ администрации – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.