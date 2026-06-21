Как тюменцы наблюдали летнее солнцестояние и какой погоды ждать после этого. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Летнее солнцестояние — самый длинный световой день года — в 2026 году наступил 21 июня в 13:24 по тюменскому времени. Этот день считается началом астрономического лета.

Согласно народным приметам, погода в этот день может подсказать, какими будут июль и август. Так, ясная и солнечная погода 21 июня обещает тёплое лето и обильный урожай, в то время как тучи, дожди и грозы сулят ухудшение погоды и скудный сбор овощей и зерна. Кроме того, обильная утренняя роса считается знаком плодородия, а звёздное ночное небо — предвестником богатого урожая грибов осенью. Разбираемся, как астрономическое чудо управляет планетой и почему погода в этот день предопределяет судьбу всего грядущего года.

Астрономическое чудо

Полгода назад тюменские астрономы – любители положили начало интересному эксперименту. Они смогли запечатлеть движение Солнца на камеру обскура с помощью фотобумаги. Сегодня, 21 июня, специалисты планетария «Старая башня» поделились результата эксперимента.

Соларография. Фото: планетарий «Старая башня», ВК.

«Сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния. Максимальная высота Солнца над горизонтом, самый длинный день и самая короткая ночь. Полгода назад, в день зимнего солнцестояния, когда Солнце наоборот ниже всего над горизонтом, у нас начался эксперимент «ловли солнца в банку». Мы поставили на окна несколько жестяных банок из-под чая, в которые закрепили фотобумагу. В стенке банки сделали маленькое отверстие. Получилась камера-обскура. Полгода солнышко рисовало на фотобумаге дорожки в ясные дни. И вот сейчас, когда оно сделало самый высокий трек, мы открыли банку и посмотрели, что получилось! Изображение не требует проявки. На фото виден окружающий пейзаж из южного окна Башни. Самые нижние треки - это декабрь, верхние - июнь. Пока не понятно, почему несколько зимних дней сделали такие ярки дорожки», - рассказали тюменские астрономы – любители.

В день летнего солнцестояния в Тюмени погода обещает быть благоприятной.

Влияние на погоду

С астрономической точки зрения день солнцестояния — это лишь момент, когда Солнце достигает своей наивысшей точки на небе, и сам по себе не вызывает резких погодных изменений. Однако его последствия запускают цепную реакцию в атмосфере. После 21 июня приток солнечной радиации начинает постепенно снижаться, но атмосфера, обладающая инерцией, не остывает мгновенно.

Именно эта задержка приводит к тому, что прогревание продолжается, и Земля приближается к периоду так называемой «макушки лета» — времени максимальных температур, которое обычно выпадает на вторую половину июля и начало августа. В это время влияние антициклонов усиливается, циклоны становятся менее активными, возрастает количество дождей, а на морях повышается вероятность образования смерчей.

Что касается ультрафиолетового излучения, то его пик приходится именно на день солнцестояния. После этой даты уровень УФ-излучения начинает постепенно снижаться, однако в сам период «макушки лета» он остаётся критически высоким. Поэтому даже при максимальной солнечной активности важно не пренебрегать солнцезащитными средствами при длительном пребывании на открытом воздухе.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 июня в Тюмени прогнозируется ясная и сухая погода. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +27 градусов, к ночи в регионе похолодает до +21 градуса. Осадки сегодня не ожидаются, как и грозы. Днем будет солнечно, к вечеру прогнозируется переменная облачность.

Психология летнего солнцестояния: как самый длинный день влияет на самочувствие

Летнее солнцестояние оказывает на человека неоднозначное влияние. С одной стороны, длинный световой день повышает выработку серотонина, что дарит прилив бодрости, мотивации и ощущение новых возможностей.

С другой — у людей с тревожными или депрессивными расстройствами может усилиться негативная симптоматика, а жара провоцирует усталость и раздражительность, согласно открытым интернет-источникам.

Психологический эффект усиливается тем, что люди сами наделяют этот день особым смыслом обновления. Ритуалы, вроде встречи рассвета, помогают сфокусировать энергию, но их результат зависит не от «магии» даты, а от веры человека и его действий.

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